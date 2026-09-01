Công an yêu cầu nhân viên ngân hàng trình báo ngay nếu phát hiện người dân chuyển tiền với nội dung sau

Thời điểm người dân đến ngân hàng chuyển tiền là cơ hội để cán bộ ngân hàng phát hiện, cảnh báo và kịp thời ngăn chặn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo.

Trước tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng diễn biến phức tạp, Công an xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ đã tăng cường tuyên truyền, cảnh báo đến cán bộ ngân hàng và người dân trên địa bàn về các dấu hiệu nhận biết nguy cơ bị lừa đảo khi thực hiện giao dịch, qua đó chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Thời gian qua, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng liên tục sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản. Trong đó, phổ biến là giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ngân hàng, nhân viên giao hàng hoặc các cơ quan, tổ chức để gọi điện, nhắn tin, sử dụng mạng xã hội nhằm tạo tâm lý hoang mang, lo sợ, sau đó yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định.

Đáng chú ý, có trường hợp sau khi bị đối tượng dẫn dụ đã trực tiếp đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm hoặc thực hiện giao dịch chuyển tiền theo hướng dẫn từ xa. Đây là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ cao nhưng cũng là cơ hội để cán bộ ngân hàng phát hiện, cảnh báo và kịp thời ngăn chặn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo.

Trước thực tế trên, Công an xã Minh Hòa đã chủ động tuyên truyền, cảnh báo, đề nghị cán bộ ngân hàng trên địa bàn nâng cao tinh thần trách nhiệm, chú ý nhận diện những biểu hiện bất thường của khách hàng trong quá trình giao dịch. Các dấu hiệu cần lưu ý gồm: khách hàng thường xuyên nghe điện thoại, nhận chỉ dẫn của người khác khi giao dịch; có tâm lý lo lắng, hoảng sợ, mất bình tĩnh; liên tục yêu cầu thực hiện giao dịch nhanh; rút toàn bộ hoặc phần lớn tiền tiết kiệm để chuyển đến tài khoản không quen biết; không giải thích rõ mục đích chuyển tiền hoặc có dấu hiệu làm theo hướng dẫn của người lạ.

Công an xã Minh Hòa cũng cảnh báo cán bộ ngân hàng đặc biệt lưu ý những trường hợp khách hàng cho biết chuyển tiền để "xác minh tài khoản", "chứng minh tài sản", "đóng phí điều tra", "chuyển tiền vào tài khoản an toàn" hoặc "phục vụ công tác điều tra". Đây đều là những nội dung thường được các đối tượng sử dụng để tạo lòng tin, gây áp lực tâm lý và thúc ép nạn nhân thực hiện giao dịch.

Bên cạnh đó, Công an xã Minh Hòa tuyên truyền người dân tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, số thẻ, mã PIN và các thông tin bảo mật ngân hàng cho người khác qua điện thoại hoặc mạng xã hội; không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, truy cập đường link đáng ngờ, quét mã QR hoặc chia sẻ màn hình điện thoại theo yêu cầu của người lạ.

Công an xã Minh Hòa khuyến cáo người dân khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu chuyển tiền để "phục vụ điều tra", "xác minh", "bảo vệ tài sản" hoặc "chứng minh không liên quan đến vụ án" cần bình tĩnh, dừng ngay giao dịch và kiểm tra, xác minh thông tin. Không có cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hay ngân hàng nào yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ các mục đích trên.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, Công an xã Minh Hòa góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa tội phạm công nghệ cao cho người dân; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhất là ngân hàng, trong phát hiện sớm và ngăn chặn các giao dịch có dấu hiệu lừa đảo.

Khi có nghi vấn bị lừa đảo, người dân cần dừng chuyển tiền, lưu giữ các thông tin, chứng cứ liên quan và liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ