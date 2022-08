Công an TP.HCM nói về trường hợp nữ sinh bỗng dưng biến mất

Chiều 18/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM họp báo thông tin về tình hình dịch và các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại buổi họp báo, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu - Công an TP HCM, đã thông tin về sự việc nữ sinh được cho là "mất tích" trên địa bàn thành phố.

Ảnh: Thành Nhân

Ông Hà cho biết qua rà soát, chưa có vụ việc nào liên quan đến tình hình này được báo cáo đến Công an TP.

"Việc dùng từ "mất tích" không đúng. Theo luật, việc mất tích là biệt tích ít nhất 2 năm, không rõ nguyên nhân, dùng các biện pháp tìm kiếm mà không thấy. Còn trong một số trường hợp, đúng ra là gia đình mất liên lạc với con"- ông Hà nhìn nhận.

Nói về nguyên nhân gia đình mất liên lạc với con, ông Hà cho hay thường do các cháu mê chơi game nên bỏ nhà đi; có trường hợp đi chơi với bạn, bị gia đình la mắng nên bỏ đi chơi mấy ngày…

Thông thường, khi gia đình phát hiện và không liên lạc được với con đã trình báo công an nhưng hay giấu nguyên nhân. Bởi người dân sợ báo nguyên nhân con giận gia đình, bị la mắng thì công an sẽ không hỗ trợ tìm kiếm, do đó gây khó khăn cho lực lượng công an.

Qua 4 vụ việc mà báo chí đưa tin “mất tích” vừa qua thì 3/4 vụ việc đã xác định rõ nguyên nhân (do đi chơi với bạn; bỏ đi sống với bạn trai; bị tâm thần đi lạc), chỉ có vụ việc gần nhất ngày 17-8 thì lực lượng công an đang hỗ trợ tìm kiếm.

Do đó, Phó Trưởng phòng Tham mưu - Công an TP HCM khuyến cáo các gia đình khi trình báo thì cần cung cấp đầy đủ thông tin, số điện thoại, thời gian, hành trình di chuyển để công an xử lý.