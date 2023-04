Công an TP.HCM mời người tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đến làm việc

Theo giấy mời, cơ quan công an yêu cầu bà Lan có mặt tại Phòng PC02 , lúc 8 giờ 30 phút ngày mai (14/4).

Chia sẻ với phóng viên, bà Lan cho biết, trong giấy mời không ghi nội dung cụ thể của buổi làm việc này và bà sẽ ủy quyền cho mẹ và em gái đi thay; đồng thời nộp bản giải trình cùng các tài liệu có liên quan.

Bà Nguyễn Phương Hằng.

Liên quan vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện, vào tháng 3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã mời bà Lan đến làm việc để làm rõ yêu cầu bồi thường thiệt hại.



Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, bà Lan cũng đã ủy quyền cho mẹ ruột và em gái đi thay.

Trong bản tường trình gửi cơ quan công an gần đây, bà Lan không yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường thiệt hại và kiến nghị khởi tố điều tra thêm 46 Youtuber với vai trò là đồng phạm của bà Hằng.

Theo bà Lan, sau khi bà Nguyễn Phương Hằng chửi bà thì chủ các kênh Youtuber này cũng vu khống, làm nhục bà trên mạng xã hội. Do đó, bà Lan đề nghị cơ quan điều tra khởi tố 46 Youtuber nêu trên.

Trong tường trình, bà Lan cũng nêu rõ có 15 kênh Youtuber đã dừng việc vu khống, 31 kênh còn lại thì vẫn đang tiếp diễn thực hiện hành vi.

Trước đó, bà Lan đã có đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lên cơ quan điều tra, Công an TP.HCM vì cho rằng bà Hằng thường xuyên lên mạng làm nhục bà với nhiều từ ngữ tục tĩu.