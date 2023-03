Công an TP.HCM đột kích trụ sở 2 công ty đòi nợ thuê chuyên nghiệp

Ngày 15/3, thông tin từ Công an TP.HCM, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội cưỡng đoạt tài sản liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế hệ trẻ.

Trong đó, 7 người thuộc Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng (gồm Nguyễn Minh Thành - quản lý; Võ Công Vân, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Văn Đạt, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Tâm, Vũ Ngọc Chính - nhân viên thu hồi nợ).

7 người thuộc Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng bị khởi tố. (Ảnh Công an cung cấp)

7 người là nhân viên chi nhánh Công ty Thế Hệ Trẻ (gồm Hoàng Ngọc Mến, Trần Hà Anh Thư - quản lý, điều hành; Phạm Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Hương Trà - trưởng nhóm; Nguyễn Thị Huyền Anh, Lê Thị Thiết, Trần Phát Đạt - nhân viên thu hồi nợ).

Theo Công an TP.HCM, thời gian qua Công an tiếp nhận nhiều tố giác, tin báo tội phạm của người dân về việc bị các đối tượng tự xưng là nhân viên thu hồi nợ liên tục gọi điện thoại, gửi thông tin, hình ảnh với nội dung mang tính chất khủng bố, vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự lên mạng xã hội hoặc gửi đến người thân, nơi làm việc nhằm gây sức ép, đe dọa về mặt tinh thần, tạo tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc phải nộp tiền theo yêu cầu của họ.

Sau khi tiếp nhận các nguồn tin, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an quận Tân Bình phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an khẩn trương xác minh, làm rõ.

7 người là nhân viên chi nhánh Công ty Thế Hệ Trẻ bị khởi tố. (Ảnh Công an cung cấp)

Công an xác định, địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng (phường 1, quận Tân Bình) và chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế hệ trẻ (phường 15, quận Tân Bình) đã tổ chức bộ phận thu hồi nợ, tuyển dụng nhiều nhân viên để thực hiện hoạt động thu hồi nợ với các phương thức, thủ đoạn như phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên theo từng cấp bậc (nhân viên, quản lý, trưởng nhóm).

Đồng thời áp đặt chỉ tiêu doanh số thu hồi nợ, chi thưởng “hoa hồng” theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi, từ đó nhân viên đã thực hiện các hoạt động đòi nợ trái pháp luật bằng thủ đoạn đe dọa, vu khống dưới nhiều hình thức khác nhau.

Công an kiểm tra chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế hệ trẻ (phường 15, quận Tân Bình). (Ảnh Công an cung cấp)

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an quận Tân Bình và các đơn vị liên quan tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án, nhằm xác định đúng bản chất sự việc, xử lý nghiêm toàn bộ các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công an TP đề nghị người dân là nạn nhân của các đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản “núp bóng” hoạt động thu hồi nợ, tích cực tố giác tội phạm, hợp tác Cơ quan Công an để xử lý triệt để loại tội phạm này theo đúng quy định của pháp luật.