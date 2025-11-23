Công an TPHCM điều tra vụ án tại "ECOHOME Bình Thạnh" và "ECOHOME quận 3"

Ngày 23-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang điều tra bổ sung vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại 530A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM.

Kết quả điều tra xác định trong các năm từ 2020 đến 2024, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Thái An An là Mai Thái An cùng vợ Nguyễn Thị Ngọc Giàu là chủ căn nhà tại địa chỉ 530A Xô Viết Nghệ Tĩnh. Trong đó, bà Giàu là người đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công an TPHCM đang tạm giam 5 người

Vợ chồng họ cùng các đồng phạm gồm Bùi Văn Vinh, Trần Cát Tường, Tăng Khánh Tân (Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ bất động sản Bảo Nam) đã cho thuê căn nhà với thời hạn 50 năm.

Việc cho thuê nhà thực chất là hình thức mua bán căn hộ trái pháp luật. Nhóm ông An đặt tên cho dự án là “ECOHOME Bình Thạnh”.

Đồng thời, nhóm này còn thực hiện dự án thứ hai là “ECOHOME quận 3” tại địa chỉ đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc, TPHCM.

Các đối tượng đã có hành vi gian dối bằng việc tự ý vẽ thêm tầng, chia tách căn hộ trái phép để đưa vào giao dịch, bán và thu tiền của nhiều khách hàng đối với hai công trình ở phường Thạnh Mỹ Tây và phường Nhiêu Lộc, TPHCM.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giam 5 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".