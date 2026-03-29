Công an TPHCM đang tìm 2 người đánh nhau trên đường Trường Chinh

Ngày 29-3, Công an TPHCM cho biết Công an phường Tân Sơn Nhì đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc hai người đánh nhau xảy ra trên đường Trường Chinh, gây ảnh hưởng đến trật tự giao thông khu vực.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông xô xát ngay giữa làn đường đông đúc phương tiện qua lại.

Bên cạnh họ là hai xe máy dựng giữa đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra vào chiều 28-3 tại khu vực giao lộ Trường Chinh – Tân Sơn Nhì (phường Tân Sơn Nhì, TPHCM).

Theo nội dung clip, hai người đàn ông điều khiển xe máy đã dừng xe giữa đường sau khi xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại, rồi lao vào ẩu đả.

Một người liên tiếp dùng tay đánh vào vùng mặt đối phương khiến người này choáng váng, ngã xuống mặt đường.

Vụ việc diễn ra trong thời điểm lưu lượng phương tiện đông, khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, xảy ra ùn ứ cục bộ trong thời gian ngắn.

Phát hiện sự việc, một số người dân đã nhanh chóng can ngăn, tránh để xung đột leo thang.

Sau đó, hai người liên quan tự lên xe rời khỏi hiện trường. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh danh tính các bên và xử lý theo quy định pháp luật.