Ngày 14-11, Công an TP Thủ Đức phối hợp Phòng CSGT Công an TPHCM đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông trong cơ thể có nồng độ cồn, chất kích thích trên địa bàn TP Thủ Đức.

Đợt này, lực lượng chức năng sẽ linh hoạt sử dụng hình thức tuần tra, kiểm soát tại một điểm kết hợp tuần tra, kiểm soát cơ động, tập trung tại những tuyến đường, địa bàn giao thông có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp, khu vực bến xe, bến cảng, kho bãi, quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn, các cơ sở kinh doanh ăn uống có phục vụ rượu, bia, các tụ điểm về ma túy…

Thượng tá Tân Xuân Tiên, Phó Trưởng Công an thành phố Thủ Đức, nhấn mạnh trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông, lực lượng chức năng được quán triệt tuyệt đối thượng tôn pháp luật, ''không có vùng cấm, không có ngoại lệ''. Tất cả hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng Phòng CSGT, cho biết thêm đợt tổng kiểm tra này Đội CSGT Cát Lái, Đội CSGT Bình Triệu, Đội CSGT Rạch Chiếc, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT) sẽ phối hợp với Công an TP Thủ Đức (chủ công là Đội CSGT - Trật tự Công an TP Thủ Đức) trong việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn là một trong những giải pháp góp phần ngăn chặn từ gốc nguyên nhân gây tai nạn giao thông do vi phạm quy định về nồng độ cồn.

"Đợt cao điểm tổng kiểm soát nói trên thể hiện sự chủ động của lực lượng CSGT nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những người đã sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông. Lực lượng CSGT rất cần sự đồng lòng, ủng hộ từ người dân" - Phó trưởng phòng Phòng CSGT nhấn mạnh.

CLIP: Công an TP Thủ Đức đẩy mạnh kiểm tra nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm

Công an TP Thủ Đức cho biết thêm trong 10 tháng vừa qua, trên địa bàn TP Thủ Đức xảy ra 119 vụ tai nạn giao thông, làm chết 58 người, bị thương 71 người (so với cùng kỳ giảm 5 vụ, giảm 11 người chết, tăng 8 người bị thương).

Riêng trong tháng 10, tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn xảy ra 27 vụ (chủ yếu là người lái xe máy), làm chết 10 người, bị thương 25 người.

Việc phối hợp giữa Công an TPHCM (chủ công là Đội CSGT - Trật tự) và Phòng CSGT TP nhằm đảm bảo việc kiểm soát hiệu quả các trường hợp người điều khiển phương tiện mà có nồng độ cồn, chất kích thích tham gia giao thông trên đường, không phân biệt tuyến đường đảm trách. Không để xảy ra tình trạng người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia tìm cách đối phó với lực lượng chức năng bằng cách di chuyển giữa các tuyến đường trục chính và tuyến đường nhánh tiếp giáp địa bàn đảm trách của các đơn vị.

Nếu như trước đây, lực lượng chức năng tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích vào buổi tối thì trong đợt cao điểm hiện nay công tác này sẽ được đẩy mạnh kể cả ban ngày.