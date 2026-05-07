Công an thông báo khẩn đến hộ kinh doanh cài đặt loa chuyển khoản

Thời gian gần đây, các đối tượng tội phạm công nghệ cao đang chuyển hướng nhắm vào các hộ kinh doanh nhỏ, cá nhân bán hàng online và người sử dụng ví điện tử bằng những kịch bản lừa đảo ngày càng tinh vi.

Theo cảnh báo từ Công an tỉnh Bắc Ninh, thủ đoạn mới mà các đối tượng sử dụng là giả danh nhân viên hỗ trợ của ví điện tử hoặc ngân hàng để tiếp cận nạn nhân.

Ban đầu, các đối tượng thường gọi điện hoặc nhắn tin với lý do hỗ trợ cài đặt “loa thông báo giao dịch” nhằm giúp chủ cửa hàng thuận tiện hơn trong việc quản lý thanh toán.

Sau khi tạo được lòng tin, kẻ gian bắt đầu hướng dẫn nạn nhân thực hiện hàng loạt thao tác kỹ thuật trên điện thoại, như truy cập vào đường link lạ, tải ứng dụng ngoài hoặc cấp quyền truy cập thiết bị. Cơ quan chức năng cho biết bản chất của các thao tác này là để đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại và tài khoản ví điện tử của nạn nhân.

Khi đã kiểm soát được ví điện tử, đối tượng thực hiện lệnh chuyển tiền liên tiếp từ ngân hàng liên kết vào ví và rút sạch tiền.

Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt tài sản, kẻ gian còn xóa toàn bộ nội dung trò chuyện, tin nhắn và dấu vết liên lạc nhằm gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy vết.

Theo cơ quan chức năng, đã có trường hợp nạn nhân mất trắng hàng chục triệu đồng chỉ trong vài phút sau khi làm theo hướng dẫn của đối tượng lừa đảo.

Trước tình trạng trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc cơ quan công an.

Người dân cũng cần cảnh giác với các yêu cầu cài đặt phần mềm lạ, truy cập đường link không rõ nguồn gốc được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc ứng dụng chat.

Ngoài ra, việc chia sẻ hình ảnh căn cước công dân, thông tin cá nhân trên không gian mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng để định danh điện tử hoặc mở tài khoản trái phép.

Cơ quan chức năng khuyến cáo khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc tài khoản xuất hiện giao dịch bất thường, người dân cần lập tức liên hệ tổng đài ngân hàng để khóa khẩn cấp tài khoản, ví điện tử và nhanh chóng trình báo công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh