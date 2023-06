Công an tạm giữ khoảng 10 tấn nội tạng, thịt bò ở Thủ Đức

Ngày 15-6, Công an TP Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an TP HCM (PC05) phát hiện 2 thùng container lạnh chứa nhiều nội tạng, vú heo, ức vịt, dồi trường heo, thịt bò không đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Khoảng 10 tấn nội tạng, thịt bò bị thu giữ

Trước đó, khuya 13-6, công an kiểm tra đột xuất 2 container lạnh đặt tại khu vực sửa chữa container trên Quốc lộ 1, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức.



Qua kiểm tra, công an phát hiện 2 thùng container này chứa khoảng 10 tấn nội tạng, thịt bò... không có nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không ghi thời hạn sử dụng. Công an đã lập biên bản tạm giữ lô hàng này để tiếp tục điều tra.