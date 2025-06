Công an rà sóng lạ để tránh xâm nhập khu vực thi tốt nghiệp THPT

Sáng 27-6, Thượng tá Lê Văn Mạnh, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Trong đó, đội nghiệp vụ sẽ tiến hành rà sóng lạ xâm nhập khu vực thi.

Công an rà sóng lạ ngăn ngừa thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận

Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Sở GD-ĐT, các đơn vị liên quan tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện và xử lý các biểu hiện tiêu cực như thi hộ, thi thuê, gian lận trong thi cử, vi phạm quy chế thi tại các điểm thi.

Tổ chức rà soát, phát hiện kịp thời và ngăn chặn, xử lý các đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi, sử dụng các thiết bị công nghệ cao trên mạng internet nhằm mục đích gian lận trong kỳ thi…

Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm thi

Đồng thời, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý các đối tượng hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng kỳ thi để trộm cắp, cướp giật tài sản, gây mất an ninh, trật tự tại các điểm thi.

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã thành lập 5 tổ công tác trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm tra tại tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi cũng như thời gian chấm thi.