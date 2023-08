Công an Quảng Trị bắt khẩn cấp Quân "Idol" cùng nhiều đối tượng

Ngày 25-8, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa bắt giữ Nguyễn Quốc Quân (32 tuổi, biệt danh là Quân "Idol"; ngụ tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) cùng một số đối tượng để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trong sáng 25-8, sau khi bắt giữ Quân "Idol", lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị cùng lực lượng Cảnh sát Cơ động, Công an huyện Hướng Hóa phong tỏa nhiều đoạn đường để khám xét nhà ở, nơi kinh doanh của đối tượng này. Đến tối cùng ngày, công tác khám xét đang được lực lượng công an khẩn trương thực hiện.

Quân "Idol" bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ. (Ảnh: MXH)

Ngoài Quân "Idol", cơ quan công an còn bắt giữ Hoàng Thái Mạnh (31 tuổi, ngụ thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) và Nguyễn Phi Cường (33 tuổi, ngụ xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa) vì liên quan đến hành vi trên.

Trước đó, Công an Quảng Trị nhận được đơn tố giác tội phạm về hành vi bắt giữ người trái phép liên quan đến nhóm đối tượng trên.

Công an phong tỏa một đoạn trên tuyến đường Phan Đình Phùng (thị trấn Khe Sanh) để khám xét nhà ở Quân "Idol"

Sau khi xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan, Công an tỉnh Quảng Trị đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Quân "Idol" và các đối tượng trên.



Theo tìm hiểu, dù tuổi đời còn trẻ nhưng Quân "Idol" được biết đến là một "đàn anh" có máu mặt ở miền núi tỉnh Quảng Trị. Đối tượng này được cho sở hữu nhiều chiếc xe sang, biển số đẹp.