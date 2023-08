Bắt nhóm đối tượng thuê taxi đi cắt trộm 600 kg sầu riêng

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tống Văn Quý và Đặng Trương Huy về để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, ngày 15/8/2023, Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông tiếp nhận thông tin của các hộ dân ở phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa trình báo về việc bị các đối tượng cắt trộm quả sầu riêng với số lượng lớn. Ngay sau đó, lực lượng công an thành phố Gia Nghĩa nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an các xã, phường tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc. Với tinh thần tích cực, khẩn trương, chỉ sau nửa ngày tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã bắt giữ Tống Văn Quý (SN 2005) và Đặng Trương Huy (SN 2001), cùng trú tại thành phố Gia Nghĩa để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, khoảng 21h đêm ngày 14/8/2023, sau khi chuẩn bị dao, tất tay và một số vật dụng khác, Quý và Huy đã gọi taxi chở đến khu vực đầu đường vào rẫy sản xuất của người dân rồi cho taxi về. Sau đó 2 đối tượng đột nhập vào một vườn rẫy, cắt trộm được 48 quả sầu riêng rồi gọi taxi đến chở về nhà Huy cất giấu. Đến sáng hôm sau, 2 đối tượng gọi taxi chở sầu riêng đi bán được 8,7 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Theo Thiếu tá Lâm Văn Định, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Gia Nghĩa, các đối tượng trong vụ án này thực hiện hành vi phạm tội có sự bàn bạc thống nhất với nhau và chuẩn bị các công cụ, phương tiện, đồng thời lợi dụng thời gian đêm tối, vườn rẫy không có người trông coi để đột nhập cắt trộm quả sầu riêng mang đi bán.

Với thủ đoạn này, từ giữa tháng 7/2023 đến khi bị bắt, trước vụ việc vừa nêu, Quý và Huy đã thực hiện 4 vụ cắt trộm trên 600kg quả sầu riêng rồi mang đi tiêu thụ lấy tiền chia nhau tiêu xài. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.