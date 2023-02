Công an phường Tây Mỗ lên tiếng vụ người phụ nữ kêu cứu vì 3 mẹ con bị đuổi khỏi nhà chồng

Cụ thể, vào ngày 18/2, tài khoản Facebook A.T đã đăng tải câu chuyện mình và 2 đứa con bị gia đình nhà chồng đuổi khỏi nhà. Ngay sau khi đăng tải, nội dung này được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ thái độ bất bình trước hành động kể trên. Tuy nhiên một số người cũng cho rằng câu chuyện không thể nghe từ một phía, có thể có uẩn khúc gì phía sau.

Bài viết được chia sẻ lên rầm rộ trên mạng xã hội

Hàng xóm nơi xảy ra vụ việc: “Cô ấy bị mẹ và chị chồng xốc nách, đưa ra khỏi nhà”



Ngày 19/2, chúng tôi đã tìm đến địa chỉ trong bài viết của tài khoản A.T. Tại đây, người dân trong khu vực vẫn đang xôn xao, bàn tán về câu chuyện đã xảy ra. Bà D. (63 tuổi) bán hàng tạp hóa gần đó cho hay: "Sự việc xảy ra khoảng 10 giờ sáng ngày hôm qua. Khi đó tôi đang bán hàng thì thấy mọi người xung quanh tập trung đông ở ngôi nhà ngay cạnh quán tôi, cùng với nhiều tiếng la hét lớn. Tôi thấy cô T. (người con dâu cũng là người kêu cứu trên MXH) bị gia đình nhà chồng đuổi ra khỏi nhà. Lúc bị đuổi cô T. vẫn đang mặc đồ ngủ, chân không mang dép, chỉ xỏ mỗi đôi tất".

Hình ảnh cô T. bị đuổi ra khỏi nhà được chia sẻ trên MXH

"Thời điểm xảy ra vụ việc, cô T. bị mẹ chồng cùng chị chồng xốc nách đưa ra khỏi nhà, còn chồng thì đi phía sau đẩy. Chị T. bị kéo ra ngoài cùng những lời nói: 'Cô đi ra khỏi nhà tôi'. Sau khi đưa chị T. ra ngoài, gia đình này khóa trái cửa. Tôi chạy đến hỏi người chồng thì anh ta nói 'nó bị điên đấy', bà D. kể.



Người hàng xóm này chia sẻ thêm: "Ngồi trước cửa ngôi nhà, cô T. khóc lóc, kêu van mọi người giúp đỡ, cảnh tượng lúc đó ai chứng kiến cũng phải rơi nước mắt. Mọi người đến xem rất đông. Ban đầu cô T. định mượn chăn chiếu ngủ trước cửa nhà để đòi lại công bằng, nhưng sau khi được bà con làng xóm động viên, cô đã lên phường trình báo sự việc.

Đến trưa, 2 đứa con cô T. đi học về thấy mẹ ngồi ngoài khóc, dù cố gọi cửa nhiều cũng không ai mở. Tôi cũng không biết có phải do bị đuổi như nội dung đăng tải hay không nhưng nhìn đứa bé khóc gọi như vậy rất xót xa. Tuy nhiên, buổi chiều tôi vẫn thấy 2 đưa trẻ vào trong ngôi nhà. Đến khoảng 9 giờ tối, đứa con gái lớp 8 trèo qua mái nhà rồi chạy vội đi. Vừa chạy cháu vừa kêu 'Mẹ ơi, mẹ ơi…'"

Chứng kiến vụ việc xảy ra, bà D. vô cùng sửng sốt. Bà cho hay, cô T. là người hòa đồng, được mọi người tại đây rất yêu quý và 2 đứa con cũng rất ngoan, lễ phép. Gia đình chồng cô T. sống có phần khép kín. "Nhiều lần mua hàng nhà tôi, cô đều tâm sự về việc gia đình xảy ra nhiều mâu thuẫn, nhưng sự việc xảy ra ngày hôm qua khiến tôi khá bất ngờ."

Cách đó không xa, tại một quán nước, mọi người đang ngồi bàn tán, xôn xao về sự việc "làm dâu xa nhà 17 năm, vợ uất ức khi bị chồng đuổi ra khỏi cửa". Bà H. bán nước kể với chúng tôi: "Hôm qua tôi cùng người dân trong ngõ đang gỡ đồ trí của dịp Tết Nguyên đán, bỗng thấy tiếng cãi nhau lớn tại số nhà 174. Chạy ra xem, tôi thấy chị T. bị mẹ chồng và chị chồng kéo ra khỏi nhà. Chị T. ngồi ngoài khóc lớn, trên người cũng chỉ vỏn vẹn bộ đồ ngủ, chân không có dép để đeo. Cùng là phận đàn bà với nhau, chứng kiến cảnh tượng đấy tôi vô cùng xót xa."

"Theo tôi biết, gia đình chị T. đã xích mích, mâu thuẫn khoảng 4 năm nay, bởi chồng chị T. có nhân tình bên ngoài. Chị T. không còn lạ lẫm gì đối với chúng tôi, ngày nào cũng tham gia sinh hoạt cộng đồng, còn gia đình chồng chị T. sống khá khép kín. Chị T. là người Đồng Tháp, về đây làm dâu cũng được gần 20 năm. Hai vợ chồng đã có với nhau 2 đứa con, cháu trai học lớp 12 và cháu gái học lớp 8", bà H. nói.

Theo A.T, 3 mẹ con đã tá túc ở đồn công an vào đêm ngày 18/2

Công an phường Tây Mỗ: 3 mẹ con đã về lại nhà



Liên quan đến vấn đề trên, lãnh đạo công an phường Tây Mỗ cho biết, đêm ngày 18/2, 3 mẹ con chị T. đến công an phường trình báo và ở lại trụ sở công an phường, hiện tâm lý đã ổn định. “Xung đột xảy ra do mâu thuẫn của hai vợ chồng. Gia đình nhà chồng vẫn nhận và nuôi 2 đứa trẻ. Hiện 2 cháu đã về gia đình ở ngõ Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội", lãnh đạo công an phường Tây Mỗ thông tin.

Sáng nay (20/2), chị T. cho biết vẫn đang tiếp tục làm việc với công an phường. Cùng ngày, công an phường Tây Mỗ cũng hẹn sẽ cung cấp thêm một số thông tin vào chiều nay.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.