Công an phát thông báo nóng đến những người dân gửi tiết kiệm với mức lãi suất này

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đây là mức lãi suất bất thường, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn.

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Công an tỉnh Hưng Yên cho biết thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn mới và tinh vi.

Một trong những hình thức nổi bật là lợi dụng nhu cầu đầu tư, gửi tiết kiệm của người dân để dụ dỗ tham gia các gói “gửi tiết kiệm siêu lợi nhuận” với cam kết lãi suất lên tới 18- 20%/năm hoặc có thể cao hơn.

Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính hoặc lập website, ứng dụng có giao diện giống các tổ chức tín dụng có uy tín nhằm tạo lòng tin của người dân và khách hàng. Sau đó mời gọi người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tham gia các “gói đầu tư tài chính”, “tiết kiệm online với các ưu đãi đặc biệt”.

Các đối tượng thường quảng cáo bằng những lời mời hấp dẫn như “không rủi ro” , “rút gốc bất cứ lúc nào”, “cam kết lợi nhuận cao”. Ban đầu các đối tượng có thể trả lãi đúng hạn với số tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin, sau đó tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nộp thêm số tiền lớn rồi chiếm đoạt.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không phải của tổ chức tín dụng; đồng thời hướng dẫn truy cập vào các đường link giả mạo, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp các thông tin bảo mật như tên đăng nhập, mật khẩu ngân hàng điện tử, mã OTP, mã xác nhận giao dịch, thông tin thẻ ngân hàng. Khi có được các thông tin này, các đối tượng nhanh chóng tìm cách xâm nhập, chiếm quyền kiểm soát tài khoản và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Bên cạnh đó các đối tượng còn in ấn hoặc phát tờ rơi, ấn phẩm quảng cáo giả mạo có chứa mã QR, khi người dân quét mã điện thoại sẽ dẫn đến các website giả hoặc hiển thị số điện thoại của đối tượng lừa đảo. Chúng tiếp tục đóng giả nhân viên ngân hàng để hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, thực hiện thao tác nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đây là mức lãi suất bất thường, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Nhiều trường hợp người dân đã bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền sau khi chuyển khoản, không thể liên lạc được với đối tượng.

Hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cụ thể: Tại Điều 174 Bộ Luật hình sự (Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) hoặc Điều 290 Bộ Luật Hình sự (Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản) tùy thuộc vào phương thức thực hiện. Nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính theo Điều 18 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Để chủ động trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần chú ý:

- Không tham gia vào các hội, nhóm kêu gọi gửi tiền, đầu tư tài chính khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

- Không cài đặt ứng dụng từ đường link lạ, không được chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân khi chưa xác minh thông tin, không có địa chỉ, pháp nhân cụ thể và minh bạch.

- Chỉ gửi tiết kiệm tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng được cấp phép hoạt động theo quy định.

- Cảnh giác cao độ trước những lời mời gọi đầu tư, gửi tiết kiệm có lãi suất quá cao so với mặt bằng chung với cam kết “không rủi ro”.

- Không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng và các thông tin liên quan cho người lạ, không quen biết.

- Kiểm tra kỹ website, ứng dụng giao dụng giao dịch; chỉ sử dụng kênh chính thức của các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc ngân hàng để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Trước những thủ đoạn lừa đảo tài chính trên môi trường số ngày càng tinh vi, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình, góp phần phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên ﻿