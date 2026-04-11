Công an phát cảnh báo khẩn tới tất cả gia đình đang lắp camera trong nhà

Theo Công an xã Trường Xuân (tỉnh Đồng Tháp), thời gian gần đây, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều hộ dân lắp đặt camera giám sát tại nhà nhưng chưa chú trọng đến các biện pháp bảo mật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin.

Lợi dụng những lỗ hổng bảo mật của thiết bị, các đối tượng xấu có thể xâm nhập trái phép vào hệ thống camera để theo dõi sinh hoạt của gia đình, thu thập hình ảnh và dữ liệu cá nhân.

Nghiêm trọng hơn, những thông tin này sau đó có thể bị sử dụng cho nhiều mục đích xấu như phục vụ hành vi trộm cắp, tống tiền hoặc phát tán lên mạng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền riêng tư và sự an toàn của các thành viên trong gia đình.

Công an xã Trường Xuân cho biết, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc nhiều gia đình sử dụng camera không rõ nguồn gốc hoặc chưa quan tâm đúng mức đến việc bảo mật thiết bị.

Trong đó, phổ biến là tình trạng người dân không thay đổi mật khẩu mặc định sau khi lắp đặt, đặt mật khẩu đơn giản, dễ đoán, hoặc kết nối camera với internet nhưng không thiết lập các lớp bảo mật cần thiết. Những sơ hở này khiến hệ thống camera dễ bị truy cập trái phép.

Công an xã Trường Xuân ( tỉnh Đồng Tháp) cảnh báo người dân về nguy cơ mất an toàn thông tin từ camera giám sát tại nhà. (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp)

Để hạn chế nguy cơ mất an toàn thông tin, Công an xã Trường Xuân khuyến cáo người dân khi lắp đặt camera cần lựa chọn thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, được cung cấp bởi các đơn vị uy tín.

Đồng thời, ngay sau khi cài đặt, cần chủ động thay đổi mật khẩu mặc định và sử dụng mật khẩu có độ bảo mật cao, kết hợp chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt.

Bên cạnh đó, người dân không nên chia sẻ tài khoản quản lý camera cho người lạ. Ngoài ra, người dân cần thường xuyên kiểm tra và cập nhật phần mềm của thiết bị để kịp thời khắc phục các lỗ hổng bảo mật.

Đối với những khu vực riêng tư trong gia đình, khi không thực sự cần thiết, nên tắt hoặc che camera để hạn chế nguy cơ rò rỉ hình ảnh và thông tin cá nhân.

Công an xã Trường Xuân cũng lưu ý, nếu phát hiện camera có dấu hiệu bị xâm nhập hoặc nghi ngờ có hành vi theo dõi trái phép, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

(Nguồn: Công an tỉnh Đồng Tháp) ﻿