Công an nhận định nguyên nhân ban đầu 2 vụ tai nạn khiến 13 người tử vong ở Quảng Nam

Đó là thông tin của Ban ATGT tỉnh Quảng Nam tại buổi làm việc với Ủy ban ATGT Quốc gia, đại diện Bộ Công an, các cơ quan quản lý Nhà nước vào sáng 27/2.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, 2 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng khiến 19 người chết, 25 người bị thương. Trong đó, có 2 vụ tại nạn thảm khốc tại huyện Núi Thành khiến 13 người tử vong.

Cụ thể, vụ tai nạn giao thông ngày 14/2 tại ngã tư giao nhau giữa đường Võ Chí Công và đường trục chính ra cảng Tam Hiệp (thuộc thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) giữa ô tô khách 76B-006.60, do tài xế Phạm Đức Hậu (SN 1975, ngụ Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông trên đường Võ Chí Công, chở theo 20 người từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng để khám bệnh, đã xảy ra va chạm với xe xe đầu kéo 92H-004.33, do tài xế Trần Minh Nhật (SN 1982, trú tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Quốc lộ 1A đi cảng Tam Hiệp. Hậu quả, khiến 10 người chết, 11 người bị thương.

Hiện trường vụ ô tô chở 21 người đi khám bệnh tông vào container khiến 10 người chết xảy ra ngày 14/2

Công an huyện Núi Thành nhận định, nguyên nhân của vụ tai nạn do tài xế xe khách chở quá số người quy định (21/16 người), đi vào đường cấm, chạy quá tốc độ (69/60km/h), khi qua nút giao thông Võ Chí Công và đường trục chính ra cảng Tam Hiệp đã không chú ý quan sát dẫn đến tông vào bánh trước bên phải xe container đang qua gần hết giao lộ.

Gần đây nhất là vụ TNGT xảy ra ngày 21/2, tại Km 1010+300 trên QL1A (thuộc thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành). Thời điểm trên, ô tô khách 51B-199.56, do ông Nguyễn Anh Tiên (SN 1975, trú đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP Huế) điều khiển (trên xe có tổng 31 người), khi lưu hành đến đoạn đường nói trên thì tông vào đuôi xe tải 81C-156.90, do tài xế Trịnh Đức Thạnh (SN 1996, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển, đang đỗ sát lề đường bên phải theo hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng.

Hiện trường vụ xe khách Phương Trang tông vào đuôi xe tải khiến 3 hành khách tử vong xảy ra rạng sáng 21/2

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành nhận định do tài xế xe khách không chú ý quan sát nên đã tông vào đuôi xe tải đỗ bên đường.

Ngoài ra, vào ngày 12/1 và ngày 17/1, trên địa bàn huyện Phước Sơn và Quế Sơn của Quảng Nam xảy ra 2 vụ tai nạn làm 6 người chết.

Theo Văn phòng Ban ATGT tỉnh Quảng Nam, trong 4 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên thì có 3 vụ tai nạn do các phương tiện từ các địa phương khác đi ngang qua địa phận tỉnh thì xảy ra tai nạn; 3 vụ do xe ô tô; 1 vụ do xe máy; 3 vụ xảy ra vào ban đêm, 1 vụ xảy ra vào buổi sáng.

Trong đó, nguyên nhân tai nạn có 2 vụ do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện, 1 vụ do phương tiện không đảm bảo an toàn (mất phanh), 1 vụ do sử dụng rượu, bia dẫn đến vi phạm các quy tắc tham gia giao thông.