Tạm giữ hình sự tài xế xe Phương Trang gây tai nạn khiến 16 người thương vong

Ngày 22/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã tạm giữ hình sự ông Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, ngụ phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 13 người bị thương xảy ra ngày 21/2. Tài xế Tiên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ vì có dấu hiệu hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế này khai do không quan sát phía trước khi lái xe nên đâm vào ô tô tải đang đỗ bên lề đường. Hiện, vẫn chưa xác định được cụ thể tốc độ của xe khách này thời điểm gặp tai nạn do chưa có dữ liệu hộp đen.



Cũng trong sáng 22/2, Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, trong số 13 nạn nhân bị thương đang được điều trị tại đơn vị, có 4 người bị nặng nhưng không có ca bệnh nào có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Như đã đưa tin, khoảng 1h35' rạng sáng 21/2, ô tô khách Phương Trang BKS 51B - 199.56, do tài xế Nguyễn Anh Tiên điều khiển, lưu thông trên QL1A, hướng Nam - Bắc. Khi đến Km 1010+300m trên QL1A, đoạn qua thôn Tiên Xuân 1 (xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành) xe khách va chạm vào đuôi ô tô tải BKS 81C-156.90, do tài xế Trịnh Đức Thạnh (SN 1996, quê tỉnh Gia Lai) điều khiển, đang đỗ sát bên phải đường.

Xe khách hư hỏng nặng sau vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong và 13 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Trong số 13 người bị thương có 11 người là hành khách, 2 nạn nhân còn lại là 2 người phụ nữ địa phương đang đứng bốc gạch trên ô tô tải xuống.



Tại hiện trường, đầu xe khách bị hư hỏng nặng, kính chắn gió vỡ vụn.