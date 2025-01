Công an khám xét nhà đại gia nghìn tỷ ở Nghệ An

Trưa 3/1, lực lượng công an đang có mặt tại nhà riêng của nhà bà Chu Thị Thành ở số 289, đường Ngô Đức Kế, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Bà Chu Thị Thành là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Người dân địa phương cho biết, lực lượng công an có mặt tại từ khoảng 10h30' cùng ngày để tổ chức kiểm tra, khám xét. Nhiều xe ô tô biển xanh và biển trắng đang đỗ trước ngôi nhà riêng của Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức . Lực lượng công an địa phương cũng có mặt tại đây để đảm bảo an ninh trật tự.

Lực lượng công an có mặt tại nhà riêng bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức

Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (trụ sở số 2A, đường Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) được thành lập từ năm 2001. Sau hơn 23 năm thành lập và đi vào hoạt động, công ty này đã mở rộng hệ sinh thái với nhiều công ty và chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: xăng dầu , khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí... Tính đến cuối tháng 9/2023, doanh nghiệp này có tổng vốn điều lệ là 2.022 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức từng là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nổi tiếng ở Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Nhiều năm liên tiếp là doanh nghiệp nộp thuế nhiều top đầu ở tỉnh Nghệ An . Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã nợ thuế lớn.