Cha mẹ có thể bị phạt tới 10 triệu đồng khi giao xe máy cho con chưa đủ tuổi điều khiển

Nhiều em học sinh điều khiển xe máy chở bạn không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 168) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, thay thế cho Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/NĐ-CP), chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Nghị định 168 đã nâng mức xử phạt đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện lên cao gấp nhiều lần so với trước đây.

Cụ thể, phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng đối với cá nhân (trước đây từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng) và từ 16 - 20 triệu đồng đối với tổ chức (trước đây phạt tiền từ 1,6 - 4 triệu đồng). Đối với ô tô, mức phạt tăng lên 28-30 triệu đồng đối với cá nhân, 56 - 60 triệu đồng đối với tổ chức.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, quy định người điều khiển xe mô tô từ 50 cm3 trở lên phải đủ 18 tuổi và có giấy phép lái xe phù hợp. Đối với xe mô tô dưới 50 cm3, độ tuổi tối thiểu là 16.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp học sinh chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe phân khối lớn, một phần xuất phát từ việc phụ huynh giao xe cho con mà không kiểm soát hoặc do các em tự ý sử dụng xe khi chưa có sự cho phép.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội, tình trạng học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi đang trở thành vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt tại các khu vực đô thị và tuyến đường gần trường học.

"Việc này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và sự an toàn của cộng đồng" - đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết.

Nhiều trường hợp học sinh điều khiển phương tiện vi phạm giao thông bị xử phạt.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển dẫn đến tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng, chủ phương tiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật. Đây là lời cảnh tỉnh đối với các phụ huynh khi lơ là trong việc quản lý phương tiện hoặc thiếu ý thức về trách nhiệm khi giao xe cho con em.

Do đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực gần trường học và các tuyến đường trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, các gia đình cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường và chính quyền địa phương để tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục học sinh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông.

"Phụ huynh cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình, không để những sai lầm này dẫn đến hậu quả đáng tiếc, ảnh hưởng đến tương lai của con em và sự an toàn của cộng đồng" - đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chia sẻ.