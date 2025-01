Hải Phòng xử lý 9 đối tượng 'đi bão' đốt pháo sáng ăn mừng

Ngày 6/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, đêm 5 và rạng sáng 6/1, công an các quận huyện, đơn vị nghiệp vụ trực thuộc đã hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ người dân, cổ động viên cổ vũ, tiếp lửa cho đội tuyển bóng đá Việt Nam tại sân vận động Lạch Tray .

Đồng thời, tăng cường tuần tra, phân luồng, ngăn chặn các hành vi vi phạm giao thông, an ninh, trật tự địa bàn trước, trong và sau trận chung kết lượt về.

Theo kế hoạch, Công an thành phố Hải Phòng tập trung lực lượng tại sân vận động Lạch Tray, các tuyến đường để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự để phân luồng giao thông, không để gây ùn tắc kéo dài.

Cổ động viên đi bão, đốt pháo sáng ăn mừng trên phố trung tâm TP Hải Phòng đêm 5/1.

Đồng thời, ngăn chặn các hành vi gây mất an ninh trật tự nơi công cộng, các hành vi nguy hiểm gây mất an toàn giao thông, đốt pháo sáng, tập trung xử lí các hành vi vi phạm như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, không có gương chiếu hậu phía bên trái người điều khiển, điều khiển xe không gắn biển số...

Trong đó, đêm 5/1 Công an quận Hồng Bàng xử lý 9 trường hợp đốt pháo sáng gây mất an ninh trật tự nơi công cộng, lập biên bản vi phạm hành chính 10 trường hợp vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không gương, không biển kiểm soát ... và tạm giữ 6 xe mô tô.

Sáng 6/1, Công an quận Hồng Bàng tiếp tục xử lý thêm 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 2 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát.

Nhóm cổ động viên vi phạm trật tự an toàn giao thông bị cảnh sát xử lý.

Cảnh sát xử lý 9 đối tượng đi bão đốt pháo gây mất trật tự.

Tại sân vận động Lạch Tray, theo ghi nhận lãnh đạo CLB bóng đá và lực lượng cảnh sát, tối 5/1 có số lượng khán giả, người dân tới xem đông gấp 5 lần những trận bóng bình thường.

Lực lượng HP22 thuộc Công an quận Ngô Quyền đã ngăn chặn, thu, dập tắt hơn 100 lượt pháo sáng tại SVĐ Lạch Tray và các tuyến đường.