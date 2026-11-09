Công an khám xét khẩn cấp một căn chung cư, thu giữ nhiều căn cước công dân, đăng ký xe giả

Bước đầu, cơ quan công an xác định, 2 đối tượng đã thuê một căn chung cư làm nơi ở và sản xuất giấy tờ giả sau đó gửi cho khách hàng qua dịch vụ bưu chính.

Triệt phá ổ nhóm làm giả nhiều loại giấy tờ, bắt 2 đối tượng

Ngày 7/11, Công an TP Bắc Ninh thông tin, qua công tác trinh sát, Văn phòng Cơ quan CSĐT phát hiện một nhóm đối tượng lợi dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, nhận đặt làm các loại giấy tờ giả. Các đối tượng thuê căn hộ tại chung cư tại phường Nếnh làm nơi ở và sản xuất, sau đó gửi giấy tờ cho khách hàng thông qua dịch vụ bưu chính.

Nhận thấy hoạt động của các đối tượng có phương thức, thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch, xóa dữ liệu trao đổi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã chủ động báo cáo lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, xây dựng kế hoạch đấu tranh, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, làm rõ phương thức hoạt động và vai trò của từng đối tượng.

Ngày 28/10, khi các đối tượng đang thực hiện việc chuyển giao giấy tờ giả, lực lượng chức năng đã tổ chức bắt giữ, đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi sản xuất, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan.

Qua đấu tranh, Cơ quan điều tra xác định hai đối tượng gồm Vy Văn Mắn, sinh năm 1993 và Vy Văn Tâm, sinh năm 1995, cùng trú tại thôn Phì Điền, xã Lục Ngạn, thành phố Bắc Ninh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2026, Mắn trực tiếp sử dụng máy tính để thiết kế, chỉnh sửa, in ấn và hoàn thiện các loại giấy tờ giả; Tâm tìm kiếm khách hàng, tiếp nhận thông tin đặt hàng, chuyển cho Mắn thực hiện và hưởng tiền hoa hồng.

Bị can Vy Văn Mắn (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, thỏa thuận giá cả, nhận thông tin cá nhân và tiền đặt cọc của khách hàng. Sau khi hoàn thiện, giấy tờ giả được gửi đến người mua thông qua dịch vụ chuyển phát nhằm che giấu hoạt động phạm pháp.

Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ nhiều loại giấy tờ giả như: Căn cước công dân gắn chíp, giấy đăng ký xe mô tô, giấy phép lái xe, tem kiểm định, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy xác nhận cư trú, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy tờ y tế, bằng đại học, chứng chỉ đào tạo nghề...

Ngoài ra, còn thu giữ nhiều phôi thẻ nhựa, máy tính, máy in, máy in màu, máy ép nhiệt cùng các vật tư, công cụ phục vụ việc sản xuất giấy tờ giả.

Tài liệu điều tra bước đầu cho thấy, các đối tượng đã sản xuất, cung cấp số lượng lớn giấy tờ giả, giả danh nhiều cơ quan, tổ chức để thu lợi bất chính. Hành vi này không chỉ xâm phạm hoạt động quản lý hành chính của Nhà nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vy Văn Mắn và Vy Văn Tâm về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Bắc Ninh đề nghị người dân phối hợp cung cấp thông tin

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân đã đặt mua, nhận hoặc sử dụng giấy tờ giả từ các đối tượng trên khẩn trương trình báo, giao nộp giấy tờ và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh (Văn phòng Cơ quan CSĐT). Mọi thông tin liên hệ Điều tra viên Đặng Khắc Hiệp, số điện thoại: 0985.563.366.

Cơ quan Công an khuyến khích các tổ chức, cá nhân chủ động trình báo, tự nguyện giao nộp giấy tờ giả, thành khẩn khai báo và tích cực phối hợp làm rõ vụ án. Việc chủ động hợp tác sẽ được xem xét theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an TP Bắc Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không đặt mua, sử dụng giấy tờ giả dưới bất kỳ hình thức nào; không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân cho các tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc. Các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng cần tăng cường kiểm tra, xác minh tính hợp pháp của giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để phối hợp xử lý.