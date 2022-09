Công an Hà Nội giải cứu 10 người mắc kẹt trong thang máy chung cư FLC Đại Mỗ

Ngày 7/9, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an quận Nam Từ Liêm vừa phối hợp với Công an phường Đại Mỗ, Ban quản lý toà nhà HH1A, Cụm chung cư FLC Đại Mỗ giải cứu 10 người bị mắc kẹt trong thang máy ra ngoài an toàn.

Trước đó, khoảng 7h45 ngày 6/9, lực lượng chức năng nhận tin báo xảy ra vụ kẹt thang máy tại tầng 2 toà nhà HH1A, Cụm chung cư FLC Đại Mỗ (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm).

Lực lượng chức năng giải cứu 10 người bị kẹt thang máy ra ngoài an toàn

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm báo cáo Trung tâm thông tin 114 điều động 1 xe Chỉ huy, 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ đến hiện trường.



Do vào giờ cao điểm, đường đông nên sau 15 phút, lực lượng cứu hộ mới đến được hiện trường, nhanh chóng phối hợp với công an phường, ban quản lý toà nhà để giải quyết vụ việc. Lực lượng chức năng trấn an người bị kẹt trong thang máy và sử dụng thiết bị chuyên dụng để mở cửa thang.

Đến 8h05 cùng ngày, lực lượng chức năng cứu được tất cả 10 người bị nạn ra ngoài an toàn.