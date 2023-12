Công an Hà Nội đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Với mục tiêu “bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, vì bình yên hạnh phúc của nhân dân”, Công an TP Hà Nội huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.