Công an Hà Nội cảnh báo nóng

Theo Công an TP.Hà Nội, thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp" để dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Điển hình là trường hợp của anh P. (sinh năm 1983, trú tại Hà Nội). Anh P. đang có nhu cầu tìm kiếm cơ hội làm việc tại nước ngoài. Giữa ma trận thông tin trên internet, anh bị thu hút bởi những lời quảng cáo "có cánh" trên Facebook với cam kết "Visa bao đậu" cùng mức chi phí thấp đến khó tin. Đánh trúng tâm lý muốn đi nhanh, giá rẻ của người lao động, các đối tượng lừa đảo đã dẫn dụ anh vào một quy trình làm việc có vẻ rất chuyên nghiệp. Khi liên hệ, chúng không yêu cầu anh nộp phí ngay mà sử dụng chiêu bài yêu cầu "chứng minh tài chính" để hoàn thiện hồ sơ, tạo vỏ bọc uy tín giả tạo nhằm thao túng tâm lý nạn nhân.

Ảnh minh họa

Do chủ quan và tin tưởng vào những cam kết ảo, anh P. đã thực hiện chuyển khoản tổng cộng gần 600 triệu đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp. Ngay khi số tiền được chuyển đi, những kẻ "tuyển dụng" nhiệt tình trước đó lập tức cắt đứt mọi liên lạc, chặn tài khoản của anh P., để lại nạn nhân với khoản nợ khổng lồ và giấc mơ dang dở. Đến ngày 2/12/2025, khi nhận ra mình đã sập bẫy, anh P. mới đến Công an phường Khương Đình trình báo nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Trước tình trạng lừa đảo xuất khẩu lao động đang diễn biến phức tạp dịp cuối năm, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước các thông tin tuyển dụng tràn lan trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng. Thủ đoạn chung của các nhóm tội phạm này là đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết pháp lý, vẽ ra những viễn cảnh việc nhẹ lương cao để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an nhấn mạnh nguyên tắc "ba không": không tin lời mời chào ảo, không cung cấp thông tin cá nhân và tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào như đặt cọc hay chứng minh tài chính.

Để đảm bảo an toàn, người dân khi có nhu cầu xuất khẩu lao động chỉ nên liên hệ trực tiếp với các đơn vị, doanh nghiệp có địa chỉ rõ ràng và đã được cơ quan nhà nước cấp phép hoạt động. Trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc lừa đảo, người dân cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật, tránh để tiền mất tật mang.