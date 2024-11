Công an Đồng Nai truy nã nhiều đối tượng nguy hiểm

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang truy nã bị can Huỳnh Chiến Công (SN 1987, ngụ phường Thống Nhất), hiện đang bỏ trốn. Bị can Công bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa truy nã Nguyễn Kỳ Lâm (1998, ngụ tỉnh Cà Mau) về hành vi cố ý gây thương tích, hiện bỏ trốn.

Công an TP Biên Hòa truy nã bị can Lâm về hành vi cố ý gây thương tích

Cùng tội danh trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất truy nã với Đinh Chí Công (SN 1993, ngụ Gia Tân 1) tội danh cố ý gây thương tích; truy nã Trần Ngọc Tuân (SN 1994, ngụ xã Bàu Hàm 2).

Tương tự, Công an huyện Thống Nhất truy nã Nguyễn Văn Nguyện (SN 1992, ngụ tại xã Gia Kiệm) đã có hành vi cố ý gây thương tích, bỏ trốn; truy nã Nguyễn Đức Thuận (SN 1988, ngụ phường Tân Biên).

Bên cạnh đó, Công an huyện Thống Nhất truy nã Trương Công Đạt (SN 1973, ngụ tại thị trấn Dầu Giây) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản; truy nã bị can Lương Thanh Hùng (SN 1955, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng đã bỏ trốn.

Bắt 1 người trốn truy nã 22 năm Mới đây, Công an huyện Long Thành đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Dũng (52 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) là đối tượng bị truy nã về tội đánh bạc từ năm 2002 đến nay. Trước đó, ngày 17-11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Long Thành phát hiện, phối hợp Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (TP HCM) bắt giữ Dũng khi đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A. Đối tượng Dũng Theo xác minh của cơ quan công an, tháng 5-2002, Công an huyện Long Thành phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc tại xã Bàu Cạn (huyện Long Thành). Tại đây, lực lượng công an xác định một số đối tượng tham gia đánh bạc, trong đó có Dũng. Tuy nhiên, trong quá trình sàng lọc, bắt giữ các đối tượng liên quan thì Dũng đã trốn thoát và bỏ trốn khỏi địa phương. Sau một thời gian điều tra, đến tháng 11-2002, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối với Dũng trên toàn quốc