Công an điều tra vụ 2 người chết, 3 người cấp cứu sau khi uống rượu ngâm

Ngày 1/2, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc "Chết người chưa rõ nguyên nhân" xảy ra tại xã Bình Trưng và xã Vĩnh Kim, làm 2 người tử vong, 3 người phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 29/1, ông Nguyễn Văn S. (55 tuổi, ngụ xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp) tổ chức nhậu tại nhà cùng 4 người gồm các ông Nguyễn Văn H. (59 tuổi, anh ruột ông S.), Lê Thanh H. (55 tuổi), Nguyễn Văn T. (53 tuổi, cùng ngụ xã Bình Trưng) và Trần Văn H. (54 tuổi, ngụ xã Vĩnh Kim).

Cơ quan công an đang điều tra vụ việc. (Ảnh: E.X)

Đến trưa 30/1, các ông Trần Văn H., Lê Thanh H. và Nguyễn Văn T. có biểu hiện mệt mỏi, khó chịu nên được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu. Trong đó, ông Trần Văn H. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị nhưng đến 15h ngày 31/1 thì tử vong.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn S. xuất hiện triệu chứng khó thở, mệt mỏi, được đưa đi cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng không qua khỏi, tử vong vào khoảng 21h30 ngày 31/1.

Ngày 1/2, ông Nguyễn Văn H. tiếp tục có biểu hiện bất thường, được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu. Hiện còn 2 người trong nhóm đang được theo dõi, điều trị.

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu của Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Tháp, nguyên nhân tử vong của ông Trần Văn H. và Nguyễn Văn S. là suy tim cấp, suy hô hấp cấp, phù phổi cấp. Cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu xét nghiệm vi thể và độc chất để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, cơ quan công an xác định cả 5 người đã cùng uống rượu ngâm dây mỏ quạ do ông Nguyễn Văn S. tự ngâm tại nhà.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 bình thủy tinh chứa rượu ngâm dây mỏ quạ và 2 chai thủy tinh chứa rượu ngâm nấm linh chi để giám định.