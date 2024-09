Công an chèo bè 4 tiếng cứu thai phụ bị cô lập trong lũ ở Lạng Sơn

Theo báo cáo của Công an huyện Bình Gia, Lạng Sơn , chiều muộn ngày 10/9, do mưa to kéo dài nên nước lũ dâng cao, cô lập hoàn toàn xóm Lân Khinh, thôn Nà Vước, xã Tân Văn. Khi này, chị Hồ Thị Hằng (sinh năm 2003), là thai phụ, bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ và không thể đến bệnh viện để chờ sinh.

Sau nhiều giờ đồng hồ vượt qua mưa lũ, lực lượng cứu hộ đã đến được thôn Nà Vước, xã Tân Văn.

Thai phụ Hằng (bìa trái) được giải cứu an toàn đến bệnh viện chờ sinh.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Văn đã nhanh chóng triển khai lực lượng cứu hộ. Tổ công tác cứu hộ gồm 5 người trong đó chủ chốt là lực lượng Công an đã nỗ lực hơn 4 giờ chèo bè qua những đoạn đường ngập sâu, nguy hiểm đã tiếp cận được nơi ở của chị Hằng. Dù điều kiện thời tiết phức tạp và nước lũ tiếp tục dâng cao, với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng chức năng đã đưa chị Hằng ra khỏi vùng nguy hiểm và an toàn di chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Bình Gia để chờ sinh.

Hiện tại, chị Hồ Thị Hằng đã được đội ngũ y tế tại Trung tâm Y tế huyện Bình Gia chăm sóc và theo dõi sức khỏe. Hành động nhanh chóng, dũng cảm của Công an xã Tân Văn đã thể hiện lòng nhân ái, tận tâm với người dân.