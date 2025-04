Công an cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện

Hiện nay, tình trạng gọi điện thoại nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ngày càng phổ biến. Trong đó, đáng chú ý là thủ đoạn giả mạo cơ quan công an đang có dấu hiệu tăng trở lại.

Thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng là sử dụng công nghệ cao, ẩn danh dưới số điện thoại giống hệt số điện thoại công khai của cơ quan công an, viện kiểm sát để gọi điện cho bị hại, thông báo họ đang bị kiện vì nợ tiền hoặc có liên quan đến một vụ án, chuyên án mà cơ quan công an đang điều tra, xác minh, đã có lệnh bắt của viện kiểm sát Nhân dân... yêu cầu bị hại kê khai tài sản, số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng.

Sau đó, các đối tượng dùng lời lẽ đe dọa sẽ bắt tạm giam nạn nhân để điều tra và yêu cầu họ chuyển tiền hoặc đọc mã OTP để chúng thực hiện việc chuyển tiền vào các tài khoản của chúng với vỏ bọc để xác minh, điều tra.

Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo còn yêu cầu bị hại không được kể câu chuyện vừa trao đổi cho bất kỳ ai, mục đích nhằm để nạn nhân không có đủ thời gian kiểm tra thông tin, không trình báo cho cơ quan công an.

Mặc dù nhiều bị hại không có khuất tất, không có sai phạm nhưng trước những lời đe dọa, thúc giục của các đối tượng dẫn đến lo lắng và không đủ tỉnh táo để nhận biết sự việc lừa đảo và làm theo lời các đối tượng.

Công an tuyên truyền, cảnh báo người dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá).

Không chỉ mạo danh công an để gọi điện lừa đảo, theo báo Lao động, hiện nay, các đối tượng bắt đầu sử dụng các biện pháp tinh vi hơn là đầu tư cả trụ sở, sẵn sàng quay hình trực tiếp khi đang gọi điện cho nạn nhân để lấy lòng tin, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo, không hoang mang, lo sợ trước thủ đoạn lừa đảo này. Khi giải quyết các vấn đề liên quan thủ tục hành chính, giải quyết vụ việc hình sự lực lượng công an sẽ gửi thư mời, giấy triệu tập đến cho người dân hoặc phân công Cảnh sát khu vực, cán bộ Công an xã nơi người dân sinh sống trực tiếp mời người dân đến trụ sở cơ quan công an để làm việc.

Nếu xảy ra trường hợp tương tự nêu trên người dân cần bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền hay thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng, kịp thời báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ tư vấn, trường hợp đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần trình báo ngay vụ việc cho cơ quan công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.