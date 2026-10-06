Công an cảnh báo nóng về một Facebook có tên Viện Kiểm Sát

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các tài khoản, trang mạng xã hội tự xưng là cơ quan nhà nước, tổ chức pháp luật.

Công an tỉnh Cao Bằng ngày 5/10/2026 vừa ra cảnh giác chiêu trò “lừa đảo lần hai” mạo danh Viện Kiểm sát hỗ trợ lấy lại tiền.

Trước đó, qua rà soát không gian mạng ngày 30/9/2026, cơ quan chức năng ghi nhận một trang Facebook mang tên “Viện Kiểm Sát - Liên Kết Ngân Hàng Hỗ Trợ” có dấu hiệu mạo danh cơ quan tư pháp để tiếp cận những người từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến, từ đó thực hiện thủ đoạn lừa đảo lần hai.

Trang Facebook này đăng tải nhiều nội dung cảnh báo về các hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng như mạo danh công an, ngân hàng, đầu tư trực tuyến, mua hàng nhưng chặn liên lạc… Qua đó tạo dựng hình ảnh như một kênh thông tin có chức năng hỗ trợ người dân.

Đáng chú ý, trang sử dụng danh nghĩa Viện Kiểm sát, hình ảnh được tạo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và tự giới thiệu có “liên kết với ngân hàng” nhằm tạo sự tin tưởng. Sau khi thu hút người quan tâm, trang này hướng người dùng liên hệ qua tin nhắn riêng để nhận “tư vấn ban đầu miễn phí”, “hỗ trợ truy vết”, “bảo vệ quyền lợi” hoặc “chuẩn bị hồ sơ làm việc với cơ quan chức năng”.

Trang Facebook sử dụng danh nghĩa Viện Kiểm sát, hình ảnh được tạo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) - Ảnh: Công an Cao Bằng

Đây là thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm bởi đối tượng nhắm trực tiếp vào những người đã từng bị lừa đảo, đang có tâm lý lo lắng và mong muốn lấy lại số tiền đã mất. Khi nạn nhân chủ động liên hệ, đối tượng có thể tiếp tục yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, chuyển tiền với lý do đóng “phí hồ sơ”, “phí truy vết”, “phí hỗ trợ” hoặc hướng dẫn cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc, qua đó tiếp tục chiếm đoạt tài sản hoặc đánh cắp thông tin.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các tài khoản, trang mạng xã hội tự xưng là cơ quan nhà nước, tổ chức pháp luật hoặc đơn vị “hỗ trợ lấy lại tiền” cho nạn nhân bị lừa đảo. Việc sử dụng hình ảnh cơ quan nhà nước, hình ảnh được tạo bằng AI hoặc đưa ra những lời giới thiệu về “liên kết ngân hàng” không phải là căn cứ để xác định một trang mạng xã hội là kênh thông tin chính thống.

Trang Facebook mang tên “Viện Kiểm Sát - Liên Kết Ngân Hàng Hỗ Trợ” không phải là kênh thông tin chính thống của Viện Kiểm sát nhân dân. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP; không chuyển tiền và không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của các tài khoản, trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc.

Khi bị lừa đảo hoặc phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần lưu giữ các thông tin, tài liệu liên quan và trực tiếp đến cơ quan Công an gần nhất để trình báo, được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết theo quy định.