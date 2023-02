Công an Bình Dương bác thông tin người dân phải "ngủ bụi" canh giữ tài sản bị trộm

Trưa 24/2, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã nhận được báo cáo từ công an các địa phương liên quan về vụ mất trộm xe máy xảy ra trên địa bàn TP Dĩ An và TP Thuận An.

Theo báo cáo, vào lúc 17h50 ngày 23/2, anh Nguyễn Văn Hà (quê Nam Định) đến Công an phường Dĩ An (TP Dĩ An) trình báo về việc bị mất xe máy biển số 18B2-6228 trước cơ sở nha khoa Ruby - chung cư Charm Ruby, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An.

Theo định vị xác định vị trí xe được đối tượng cất giấu trong một phòng trọ ở phường Bình Hòa, TP Thuận An. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Dĩ An đã lập hồ sơ theo trình tự quy định, tiến hành phối hợp với Công an phường Bình Hoà kiểm tra, thu giữ tang vật.

Lực lượng chức năng đến hiện trường, nơi phát hiện xe bị mất trộm

Tuy nhiên, khi đến nơi phòng trọ đang cất giấu tang vật, công an phát hiện người thuê trọ đã khóa cửa bỏ đi đâu không rõ. Đến gần 2h sáng 24/2, Công an mới liên hệ được chủ khu trọ, cắt khóa và thu giữ tang vật.

Hiện nay, hồ sơ vụ việc đã được Công an phường Dĩ An chuyển đến Công an TP Dĩ An thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng người dân ngủ qua đêm để giữ tài sản bị mất trộm

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh ghi lại cảnh hai người nằm ngủ qua đêm trước khu nhà trọ trên địa bàn phường Bình Hòa (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Các hình ảnh kèm nội dung cho rằng khi phát hiện tài sản (hai chiếc xe máy) bị mất trộm để trong một phòng trọ khóa trái cửa nhưng trình báo công an địa phương không đến giải quyết, buộc người mất xe phải nằm canh giữ tài sản.

Xe máy bị mất trộm được phát hiện trong phòng trọ

Những thông tin, hình ảnh được lan truyền rộng rãi trên không gian mạng khiến dư luận bức xúc. Công an tỉnh Bình Dương khẳng định, những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội là không đúng, gây hiểu nhầm, đồng thời cho biết sẽ xử lý các trường hợp chia sẻ thông tin sai.