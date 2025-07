Công an bắt giữ đối tượng phê ma túy vô bệnh viện gây rối

Sáng 9-7, lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) đóng quân trên địa bàn phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đã bàn giao đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, gây rối an ninh trật tự tại Bệnh viện Tim mạch An Giang cho Công an phường Long Xuyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Phan Văn Sang

Lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh bắt giữ đối tượng Sang dẫn giải về trụ sở công an

Trước đó, khoảng 20 giờ 25 phút ngày 7-7, lực lượng Cảnh sát 113 nhận được tin báo của nhân viên bảo vệ Bệnh viện Tim mạch An Giang về việc có một đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy rồi đi vào bệnh viện để xin tiền của người dân và có hành vi chống đối khi lực lượng bảo vệ yêu cầu đối tượng ra khỏi bệnh viện.

Sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát 113 nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường để kiểm tra. Khi lực lượng cảnh sát đến hiện trường thì phát hiện đối tượng đang có biểu hiện phê ma túy.

Ngay lập tức, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát đã khống chế được đối tượng và dẫn giải về Công an phường Long Xuyên để xác minh, làm rõ.

Làm việc tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai tên Phan Văn Sang (SN 2002), chưa rõ nơi cư trú cụ thể.

Qua test nhanh, đối tượng Sang dương tính với chất ma túy.