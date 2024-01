Công an bảo vệ người phụ nữ kêu cứu vì 2 lần bị truy sát

Hình ảnh bà H. bị chém thương tích vào tháng 1-2023

Trước đó, bà N.T.B.H. (43 tuổi, ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) lên mạng xã hội cầu cứu vì bị truy sát.

Bà H. xác nhận lực lượng công an đã cử cán bộ thường xuyên qua lại, tuần tra gần khu vực nhà của bà. Tuy nhiên, bà H. cho biết vẫn rất hoang mang khi người truy sát bà chưa bị bắt.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 20-1, bà H. đã đăng thông tin cầu cứu lên mạng xã hội về việc bản thân bị 1 đối tượng truy sát 2 lần.

Theo bà H. bản thân và 1 người tên T. (35 tuổi, quê Nghệ An) không có thù oán với nhau. Khoảng 2 năm trước, người này có đến ở với hàng xóm bà H. Tại đây, T nghi ngờ bà H. báo công an việc T. sử dụng ma túy nên đã có hành vi truy sát trả thù.

Tháng 1-2023, khi bà H. đang ở nhà, T đã dùng dao xông vào chém vào người gây nên thương tích. Thời điểm này, em trai bà H. phát hiện chạy ra ngăn cản và cũng bị T. chém vào tay phải nhập viện. Sau đó, cơ quan công an đã phát lệnh truy nã đối tượng T.

Chưa dừng lại, ngày 11-1, khi bà H. đang ngồi trước thềm nhà thì T đột nhiên xuất hiện dùng súng bắn vào bà. Bà H. nhanh chân bỏ chạy vào nhà nên viên đạn đã sượt qua vai.

Lo lắng cho tính mạng của bản thân và gia đình, ngoài việc báo công an, bà H. đã đăng tải thông tin đối tượng T. lên mạng xã hội để mọi người ai phát hiện, trình báo công an.

Theo lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin, T. đang bị cơ quan công an truy nã. Riêng việc đối tượng có hành vi dùng súng truy sát bà H. hay không, công an đang xác minh để xử lý theo quy định.