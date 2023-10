Công an bác tin bắt cóc trẻ em ở quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày 21/10, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an quận Hà Đông, thông tin đăng tải trên mạng xã hội về một người phụ nữ có biểu hiện dụ dỗ, bắt cóc trẻ em trên địa bàn phường Văn Quán là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, ngày 19/10, mạng xã hội lan truyền thông tin một người phụ nữ có biểu hiện dụ dỗ, bắt cóc trẻ em trên địa bàn phường Văn Quán, quận Hà Đông.

Công an quận cùng các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội tổ chức xác minh, rà soát và chưa phát hiện vụ việc nào như vậy. Lực lượng chức năng cũng chưa nhận được nội dung trình báo, tố giác của cá nhân, tổ chức nào về việc bắt cóc trên.

Hình ảnh thông tin lan truyền trên mạng xã hội trước đó. (Ảnh: Chụp màn hình)

Làm việc với người đăng tải thông tin, cảnh sát xác định nội dung người này đăng tải chưa được kiểm chứng. Bài đăng trên sau đó đã được gỡ.

Công an Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.