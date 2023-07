Con trai chị đẹp Đạp Gió gây ngỡ ngàng vì mới 5 tuổi đã nói được 4 thứ tiếng

Trong chương trình Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny được phát sóng vào hôm 17/7, Choo Ja Hyun (Đạp Gió) gây chú ý khi xuất hiện cùng ông xã Vu Hiểu Quang và cậu con trai 5 tuổi. Đáng nói, cậu bé không khỏi khiến khán giả ngỡ ngàng khi giao tiếp bằng tiếng Hàn, tiếng Trung và còn gây sốt khi đảm nhận vai trò phiên dịch viên nhí giúp bố Vu Hiểu Quang trò chuyện cùng ekip người Hàn.

Chứng kiến sự hoạt bát của con trai, Choo Ja Hyun tự hào tiết lộ thêm: "Thực ra thằng bé còn có thể nói chuyện bằng tiếng Anh và tiếng Nhật nữa đó". Nói cách khác, quý tử nhà Choo Ja Hyun có thể giao tiếp được bằng 4 thứ tiếng. Sau khi nghe chia sẻ từ mỹ nhân sinh năm 1979, các thành viên trong ekip show Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny đã không giấu nổi vẻ trầm trồ, kinh ngạc.

Cặp vợ chồng Choo Ja Hyun và Vu Hiểu Quang cùng tham gia ghi hình cho show "Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny"

Con trai mỹ nhân họ Choo gây chú ý với vẻ ngoài thông minh, lanh lợi và năng khiếu ngoại ngữ đáng kinh ngạc

Trước ống kính, quý tử nhà mỹ nhân Hoa Hồng Có Gai vô cùng tự tin, còn cho thấy sự hoạt bát, lanh lợi. Các thành viên trong ekip nhận xét rằng, con trai cặp đôi Choo Ja Hyun - Vu Hiểu Quang sở hữu diện mạo giống cả bố lẫn mẹ.

Choo Ja Hyun và Vu Hiểu Quang lần đầu gặp nhau khi cùng hợp tác cách đây 11 năm. Cặp đôi công khai chuyện tình cảm vào tháng 9/2015. 2 năm sau đó, Choo Ja Hyun - Vu Hiểu Quang chính thức về chung một nhà. Tới năm 2018, 2 diễn viên chào đón cậu con trai đầu lòng.

Vào năm 2021, cuộc hôn nhân của Choo Ja Hyun đối mặt với sóng gió khi ông xã cô lộ ảnh "tòm tem" bên ngoài. Hồi tháng 7/2021, paparazzi đã tóm gọn hình ảnh Vu Hiểu Quang xuất hiện cùng một người phụ nữ. Đáng chú ý, khi vào tới ô tô, nam diễn viên đã để cô gái này ngồi lên đùi mình. Trước nghi vấn ngoại tình sau lưng vợ, Vu Hiểu Quang đã ra sức phủ nhận. Choo Ja Hyun sau đó cùng ông xã vượt qua sóng gió, giữ vững hôn nhân.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2017, từng đối mặt với sóng gió hôn nhân cách đây 2 năm

