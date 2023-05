"Con trai, cha chúc con bất hạnh và đau đớn", lời chúc lạ lùng nhưng lại khiến nhiều phụ huynh thán phục

Cha mẹ nào cũng mong con hạnh phúc nhưng điều gì lại khiến một người cha cầu chúc cho con trai mình bất hạnh và đau đớn? Bài phát biểu của vị phụ huynh này được cư dân mạng quan tâm, chia sẻ, nhiều người nói ông ta là một người cha không tốt. Nhưng không, ông thể hiện tình yêu sâu sắc nhất của một người cha khôn ngoan.

Ngày 3/7/2017, tại Mỹ, Chánh án trẻ tuổi John Roberts đã được mời phát biểu tại lễ tốt nghiệp của trường trung học Cardigan Hill. Nhưng không phải với tư cách là một thẩm phán, mà với tư cách là một người cha, vì Jack, cậu con trai 16 tuổi của ông, đang học cấp hai và năm nay sẽ tốt nghiệp.

Nói chung, trong bài phát biểu tốt nghiệp, mọi người sẽ hướng dẫn các em biết ơn trường lớp, cảm ơn các thầy cô và truyền cảm hứng cho các em chào đón một tương lai tốt đẹp hơn.

Trong các bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp, mọi người thường hướng các em biết ơn nhà trường, thầy cô, động viên các em đón chào một tương lai tốt đẹp. Nhưng John Roberts lại làm ngược lại, ông nói với toàn thể học sinh ở phía dưới rằng: "Ta rất tiếc khi phải nói với các con rằng, thời khắc hạnh phúc nhất, thư giãn nhất của các con sắp trở thành dĩ vãng rồi…".

Lúc này, toàn bộ học sinh đều im lặng, bởi vào thời điểm này trước đây, những người khác nói "cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp hơn và nhiều hy vọng hơn", song người đứng trước bục phát biểu hôm nay lại nói rằng "những ngày tốt đẹp sắp kết thúc".

Hình minh họa.

Tiếp đó, những lời phát biểu của phụ huynh này càng "khó nghe" hơn:

"Ta hy vọng thỉnh thoảng các con nhận được một chút bất công vì chỉ bằng cách này, con mới có thể nhận ra giá trị của sự công bằng.

Ta muốn các con nếm trải sự phản bội một vài lần, chỉ khi đó con mới có thể nhận ra tầm quan trọng của sự chân thành.

Ta hy vọng các con thường xuyên cảm thấy cô đơn, chỉ bằng cách này, con mới có thể biết rằng bạn bè đối xử tốt với con không phải là điều hiển nhiên và họ không có trách nhiệm phải làm như vậy.

Ta hy vọng các con sẽ gặp xui xẻo một vài lần, chỉ bằng cách này, con mới có thể biết ý nghĩa của cơ hội và may mắn. Mình thành công có thể là do may mắn, người khác thất bại không phải vì họ đáng đời.

Ta hy vọng rằng khi các con thất bại, đối thủ của con có thể chế nhạo và hả hê trên nỗi đau khổ của con, chỉ khi đó con mới biết tầm quan trọng của việc cạnh tranh phong độ.

Ta muốn các con đôi khi bị khinh thường, chỉ khi đó con mới biết được tầm quan trọng của việc học cách tôn trọng và lắng nghe.

Những điều ta đã nói ở trên, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra trong cuộc đời các con, các con có thể rút ra được bài học gì phụ thuộc vào việc các con có nghe hiểu những gì ta đang nói hay không".

Cư dân mạng khắp nơi đồng loạt khen ngợi bài phát biểu này: Họ cho rằng những đứa trẻ thực sự may mắn khi được nghe một bài phát biểu như vậy.

Hình minh họa.

Những đứa trẻ sắp tốt nghiệp cấp hai, 14-15 tuổi, đã bắt đầu có cách nhìn của riêng mình về cuộc sống và thế giới. Những đứa trẻ đang đứng trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời trước những bài học như vậy sẽ giúp chúng cách đối mặt với cuộc sống, cân bằng tâm lý và ứng xử đúng đắn trước những thăng trầm của cuộc sống. Điều này cũng đúc rút ra được những lưu ý cho các bậc cha mẹ trong việc dạy con:

1. Đừng luôn coi con cái là trung tâm của thế giới

Thỉnh thoảng, cha mẹ phải học cách phớt lờ con cái. Họ không nên quá coi trọng con mình, xem con cái của mình là "trung tâm của vũ trụ". Bởi khi trẻ vào trường học, bước vào xã hội, chúng sẽ phát hiện trên đời này không phải ai cũng thích mình. Thậm chí có rất nhiều người không thích tính cách, không công nhận khả năng của chúng. Lúc này, chúng phải có đủ sức chịu đựng để chấp nhận sự thật này.

2. Khi một đứa trẻ bị bạn bè lãng quên, đừng vội an ủi

Khi bạn thấy con mình ở một mình trong góc, trong khi các bạn của trẻ đang vui đùa ở phía bên kia, điều bạn phải làm là đừng ép trẻ tìm bạn, hoặc để bạn đưa trẻ đi chơi cùng. Thay vào đó, hãy để con bạn hiểu thế nào là cô đơn và cảm giác không có bạn bè sẽ như thế nào. Chỉ khi một người nếm trải sự cô đơn, họ mới biết tầm quan trọng của bạn bè.

3. Hãy để con bạn đôi lúc cảm thấy cuộc sống khó khăn

Cuộc đời còn muôn vàn khó khăn, khi con nói với bạn rằng "học khó lắm" hay "tập đàn khó lắm", đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc hãy để con khám phá niềm vui của việc học và vui vẻ học tập. Hãy để con biết rằng khó khăn là một điều không thể tránh khỏi. Trẻ con phải đi học, người lớn phải đi làm, ai cũng có nhiều việc không muốn nhưng phải làm, đây là bổn phận và trách nhiệm của mỗi người trong cuộc đời.

Nói chung, khi đứa trẻ còn nhỏ, đừng ngại để đứa trẻ chịu vất vả, gặp khó khăn một chút, đứa trẻ chưa từng chịu khổ về sau sẽ càng khổ hơn bởi chúng không có đủ bản lĩnh để có thể đối mặt với xã hội.