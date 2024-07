Con trai bị bệnh tâm thần chém mẹ và dì ruột ở Hải Dương

Theo thông tin ban đầu, tối 28/7, bà Nguyễn Thị L. (ở thôn An Đoài, xã An Bình, huyện Nam Sách, Hải Dương) sang nhà chị gái ở cùng thôn An Đoài chơi. Tại đây, bà L. đã bị Đỗ Thế H., (cháu gọi là dì ruột) chém vào đầu và tay. H. cũng chém mẹ ruột và tự gây thương tích cho bản thân.

Đối tượng H. với con dao sau khi đã chém mẹ và dì ruột. (Ảnh cắt từ camera)

Ngay sau khi xảy ra sự việc, hai nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức; đối tượng Đỗ Thế H. cũng được đưa đi cấp cứu. Được biết, Đỗ Thế H. bị bệnh tâm thần, hiện sống cùng mẹ tại thôn An Đoài.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.