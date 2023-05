Ngày 15-5, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vương (SN 1990; ngụ xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) 14 năm 6 tù về 4 tội: Giết người; hủy hoại tài sản; tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và bắt giữ người trái pháp luật.

Nạn nhân trong vụ án này là bà Trần Thị E. (SN 1955), mẹ vợ của bị cáo.

Theo cáo trạng, Vương và chị Phạm Thị K. là vợ chồng. Do gia đình chị K. không chấp nhận Vương nên cả hai chuyển lên TP HCM sinh sống và làm thuê.

Trong quá trình sinh sống, Vương thường xuyên đánh đập chị K.. Đỉnh điểm là vào ngày 16-2-2022, Vương ghen và đã đánh đập K. nên bị Công an phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM mời lên làm việc.

Clip Phiên tòa xét xử con rể dùng súng uy hiếp, trói toàn thân mẹ vợ bằng băng keo

Tại cơ quan công an, Vương đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình nhưng do chị K. không yêu cầu xử lý hình sự và từ chối giám định thương tích nên công an phường cho Vương làm cam kết, cho về nhà.

Sau đó, chị K. sợ bị Vương đánh nên bỏ trốn về quê và nộp đơn lên tòa án xin ly hôn, sau đó đến nhà người dì bà con ở Bạc Liêu để né tránh Vương.

Do đi tìm chị K. nhiều lần nhưng không gặp nên vào ngày 26-3-2022, Vương bực tức, lên mạng Internet đặt mua một khẩu súng cùng 10 viên đạn cao su với mục đích tìm chị K. để giết và tự sát cùng với K.

Vương viết lá thư tuyệt mệnh gửi cha mẹ 2 bên nhờ nuôi và chăm sóc 2 đứa con của vợ chồng Vương.

Tối 9-4-2022, Vương mang súng đến nhà bà E. với mục đích khống chế, bắt giữ bà E. để buộc chị K. về. Tới nơi, Vương dùng súng bắn lên mái nhà, uy hiếp và khống chế buộc bà E. vào trong nhà rồi khóa tất cả cửa ra vào.

Sau đó, Vương tiếp tục cầm súng kề vào cổ, buộc bà E. điện thoại cho chị K. để Vương nói chuyện và buộc về gặp Vương, nếu không sẽ giết bà E.

Vương lấy cuộn băng keo quấn chặt chân và người bà E. rồi để bà nằm trên giường. Khi lực lượng chức năng có mặt để giải cứu bà E. thì bị Vương bắn nhiều phát súng đe dọa làm hư hỏng nhiều tài sản trong nhà, trong đó có một phát súng khiến một cán bộ quân sự xã bị thương.

Đến sáng hôm sau, chị K. cùng người thân của Vương có mặt vận động, thuyết phục nhưng Vương vẫn không buông súng. Lợi dụng sơ hở của Vương khi đứng ở cửa trước, bà E. đã gỡ băng keo và mở cửa sau chạy thoát ra ngoài.

Liền lúc này, lực lượng công an xông vào khống chế, bắt giữ Vương.