Con người tuyệt chủng thì Trái đất sẽ thế nào: Có tới 10 biến đổi lớn nhất

Theo các nhà khoa học, Trái đất từ khi ra đời đến nay, đã có hơn 90% các dạng sinh vật sống từng xuất hiện trên hành tinh của chúng ta đã bị biến mất hoàn toàn. Khi một sinh vật tuyệt chủng, một sinh vật khác sẽ tiến hóa và thay thế nó.



Tới khi thủy tổ của loài người xuất hiện trên Trái đất và bắt đầu cạnh tranh với các loài động vật khác cùng thời kỳ để giành vị trí "bá chủ" của hành tinh.

Theo CBS dẫn một nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Nature Geoscience năm 2023 cho thấy sự hình thành một siêu lục địa có thể xóa sổ loài người và mọi loài động vật hữu nhũ trên Trái đất trong vòng 250 triệu năm tới. Theo đó, các nhà khoa học thuộc đại học Bristol (Anh) đã sử dụng mô hình khí hậu trên siêu máy tính để tiên đoán rằng dưới tác động của các hiện tượng khí hậu cực đoan, siêu lục địa Pangea Ultima sẽ hình thành vào thời điểm đó từ các lục địa hiện nay.

Sau khi siêu lục địa hình thành, Trái đất sẽ cực kỳ nóng, khô. (Ảnh: Space)

Chuyên gia Alexander Farnsworth tại Đại học Bristol và là tác giả chính của nghiên cứu cho biết: "Sau khi Pangea Ultima hình thành, các vụ phun trào núi lửa xuất hiện thường xuyên hơn, chúng thải khí CO2 vào khí quyển và làm nóng hành tinh, mà mặt trời cũng sẽ trở nên sáng và phát ra nhiều năng lượng hơn, làm trái đất ấm hơn nữa."

Lúc đó, Trái đất sẽ cực kỳ nóng, khô. Nhiệt độ lan rộng từ 40 - 50⁰C và thậm chí nhiệt độ cực cao hàng ngày, cộng với độ ẩm cao, sẽ khiến số phận của chúng ta thay đổi. Con người cùng với nhiều loài khác sẽ chết do không thể tỏa nhiệt qua mồ hôi, làm mát cơ thể.

Vậy nếu con người tuyệt chủng thì Trái đất sẽ biến thành một hành tinh như thế nào?

10 biến đổi lớn nhất của Trái đất nếu con người tuyệt chủng

Theo The Conversation , Trái đất sẽ có 10 thay đổi lớn nhất.

Thứ nhất , sự yên tĩnh sẽ trở thành đặc điểm nổi bật nhất khi không còn tiếng ồn từ hoạt động của con người. Môi trường tự nhiên, với không khí trong lành và bầu trời xanh hơn, sẽ phục hồi nhờ sức mạnh của gió và mưa. Trong những ngôi nhà không còn bận rộn, không gian sẽ trở nên tĩnh lặng và dần đầy bụi do hệ thống nước và điện không còn hoạt động.

Thứ hai, tình trạng ô nhiễm, khói bụi sẽ biến mất. Bởi các hoạt động của con người đã gây ra tình trạng này. Việc này sẽ giúp chất lượng không khí tốt hơn.

Các loài cỏ dại sẽ chiếm lấy sân vườn, và động vật hoang dã sẽ trở thành những cư dân mới của đô thị. (Ảnh: What If)

Thứ ba, các loài cỏ dại sẽ chiếm lấy sân vườn, và động vật hoang dã sẽ trở thành những cư dân mới của đô thị. Côn trùng, không còn bị con người tiêu diệt, sẽ bùng nổ về số lượng và đa dạng. Trong khi đó, các công trình bê tông như cầu và đường sẽ bắt đầu nứt nẻ, nhường chỗ cho thiên nhiên xâm chiếm.

Thứ tư, sự xuống cấp của các công trình nhân tạo sẽ tiếp diễn, kim loại sẽ gỉ sét, và đê đập sẽ bị xói mòn. Nông trại và gia súc sẽ không còn, nhường chỗ cho hệ thực vật hoang dã và các loài săn mồi lớn hơn. Mèo và chó nhà cũng sẽ hoang dã hóa, điều chỉnh cuộc sống để phù hợp với thế giới mới.

Sự xuống cấp của các công trình nhân tạo sẽ tiếp diễn. (Ảnh: The Conversation)

Thứ năm, sau một nghìn năm, có lẽ chỉ còn lại một số công trình đổ nát như những tòa nhà cao tầng, rạp chiếu phim, hay các trung tâm mua sắm, đứng như những di tích của một nền văn minh đã không còn. Thế giới sẽ tiếp tục mà không cần đến loài người, chứng tỏ sức mạnh và khả năng phục hồi của tự nhiên.

Thứ sáu, các đám cháy rừng sẽ liên tục bùng phát trong một khoảng thời gian không xác định. Nguyên nhân là do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm cả việc sét đánh vào cây.

Thứ bảy, các vệ tinh sẽ rơi khỏi quỹ đạo của Trái Đất do không có con người kiểm soát.

Trái đất sẽ sản sinh ra một hệ sinh thái mới, một số động vật và thực vật hoàn toàn mới cũng sẽ ra đời. (Ảnh: What If)

Thứ tám, mức CO2 sẽ trở lại như trước khi con người xuất hiện. Các chuyên gia ước tính rằng sẽ mất khoảng 100.000 năm để CO2 trong khí quyển giảm xuống mức đó.

Thứ chín, 50 năm sau khi loài người biến mất, một số thành phố gần sa mạc như Dubai và Las Vegas sẽ lại bị sa mạc bao phủ và trở thành di tích của sa mạc.

Thứ mười, sau đó, Trái đất sẽ sản sinh ra một hệ sinh thái mới, một số động vật và thực vật hoàn toàn mới cũng sẽ ra đời. Hệ sinh thái mới không ô nhiễm, không có khí độc. Đây là hệ sinh thái phù hợp hơn với các sinh vật. Đồng thời, những sinh vật thông minh có thể xuất hiện trở lại trên Trái đất, và một nền văn minh mới sẽ được tạo ra.

Nguồn: The Conversation, What if