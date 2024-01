Con nghỉ học ở nhà tránh rét, phụ huynh chật vật

Do thời tiết chuyển lạnh dưới 10 độ C nên nhiều trường tại Hà Nội và một số địa phương thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc đã đồng loạt cho các con được nghỉ học tránh rét, đảm bảo sức khỏe. Dù thông báo học sinh được nghỉ nhưng một số trường vẫn mở cửa đón học sinh, tổ chức ăn bán trú, tạo điều kiện cho phụ huynh làm việc.

Như trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm) dù nhà trường thông báo nghỉ nhưng nhà trường vẫn bố trí giáo viên đứng ở cổng đón nếu có học sinh đến trường. Và trong sáng nay có 104/1.600 học sinh tới trường học.

Trường tiểu học Trung Văn, quận Nam Từ Liêm đã thông báo tới phụ huynh tiếp tục cho học sinh nghỉ ở nhà và tham gia học trực tuyến, thời gian học cũng được lùi lại bắt đầu từ 8h30 sáng để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Cũng trong sáng nay nhiều trường đồng loạt gửi tin nhắn đến phụ huynh với nội dung cho học sinh nghỉ học do rét đậm, rét hại: Trường Tiểu học Ngọc Thụy, quận Long Biên; Trường Tiểu học Mai Động, Trường Tiểu học Đền Lừ quận Hoàng Mai; Trường tiểu học Tứ Liên quận Tây Hồ,...

Riêng các trường mầm non, đặc biệt là các trường tư thục, nhiều trường vẫn nhận đón trẻ bình thường. Như trường Sasuke Thanh Xuân, Baby house, trường mầm non Bee garden phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, mầm non Hoa Hồng quận Hà Đông, Trường mầm non Linh Đàm (quận Hoàng Mai)...

Vì đặc thù của bậc học này nên hầu hết các trường mầm non vẫn xác định tinh thần hoạt động bình thường vì nhiều phụ huynh còn nhu cầu gửi trẻ. Tuy nhiên hầu hết các trường đều lùi giờ vào lớp 15 - 30 phút.

Nhiều phụ huynh vừa trông con chơi, vừa làm việc

Theo chia sẻ của chị Thanh Huyền, hôm qua vì bận công việc nên chị vẫn phải đưa con đến trường dù Trường tiểu học Kiến Hưng (quận Hà Đông) có thông báo cho học sinh nghỉ học nhưng chị vẫn đưa con đến trường. Các cô giáo vẫn nhận trông các con nhưng số lượng học sinh đến lớp rất ít.

"Ngày hôm qua lớp con tôi chỉ có 4 bạn đến lớp, các lớp bên cạnh cũng lác đác học sinh nên cả khối 1 được gộp thành một 1 để đảm bảo việc giảng dạy. Còn bạn bé đang học trường mầm non công Hoa Hồng gần đấy vẫn nhận đón trẻ bình thường nhưng sĩ số các lớp đều rất ít nên các cô cũng gộp lại. Thật sự dù mưa lạnh, rất thương con nhưng tôi vẫn phải đưa con đến trường", chị Huyền cho biết.

Tuy nhiên, có một số trường vì không nhận dạy trực tiếp, chuyển sang hình thức trực tuyến nên nhiều phụ huynh tỏ ra loay hoay, chật vật khi phải sắp xếp người ở nhà trông con. Anh Lê Hà cho biết vì công việc có thể làm trực tuyến nên anh có thể xin phép lãnh đạo cơ quan nghỉ một hôm để ở nhà trông con. Vợ của anh không thể nghỉ nên việc ở nhà một mình chăm 2 con khiến anh khá chật vật. "Tuy nhiên nếu trời rét đậm kéo dài, chắc tôi phải tính một phương án khác như nhờ ông bà lên chăm cháu hoặc sẽ phải gửi cháu ở nhà người quen", anh Hà cho biết.

Những phụ huynh có con học cả ở mầm non và tiểu học sẽ vất vả khi cùng lúc các con nghỉ ở nhà.

Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 26/01; ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/01. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8-10 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-11 độ.