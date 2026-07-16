Con gái thất lạc 35 năm mới biết mình từng ở cách cha mẹ chỉ một con phố

Nhờ xét nghiệm ADN, người phụ nữ gặp lại em gái và mẹ ruột sau 35 năm thất lạc, dân mạng Trung Quốc lại nghi ngờ hồi nhỏ cô bị bỏ rơi chứ không phải đi lạc.

Sau 35 năm mất tích từ khu chợ gần nhà, một người phụ nữ ở miền nam Trung Quốc cuối cùng đã được đoàn tụ với gia đình ruột thịt của mình. Tuy nhiên, những vết thương có trên cơ thể khi cô mới 2 tuổi và việc cha mẹ ruột không biết các thông báo phát thanh về đứa trẻ lạc cha mẹ đã làm dấy lên nhiều suy đoán trên mạng rằng người phụ nữ này bị bỏ rơi.

Chung Phượng Lâm (37 tuổi) từng sống gần một khu chợ ở Nam Ninh, Quảng Tây, nơi cha mẹ cô bán gừng và tỏi. Năm 1991, cha cô đưa con gái 2 tuổi đến sạp rau. Vì bận làm việc không thể trông chừng con, ông đưa tiền cho cô bé tự đi mua đồ ăn. Phượng Lâm lang thang giữa đám đông, băng qua đường sang một khu chợ khác rồi lạc không thể về.

Một người bán quần áo thấy đứa trẻ đang khóc thì động lòng thương. Người này nhớ lại rằng khi đó cô bé có nhiều vết thương ở tay chân và một vết sẹo trên mặt. Đưa cô bé ra văn phòng chợ, người bán hàng nhờ nhân viên phát thanh thông báo tìm gia đình trẻ lạc, nhưng không có ai đến nhận.

Người bán quần áo nhận nuôi Phượng Lâm và đưa về nhà mình, nơi chỉ cách nhà bố mẹ ruột của cô bé một con phố. Cha mẹ nuôi đặt cho cô bé cái tên mới. Thời gian sau, gia đình họ chuyển đến thành phố khác sinh sống.

Phượng Lâm lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ nuôi và anh trai. Hiện ở tuổi 37, cô đã kết hôn và có con gái 8 tuổi.

Nhờ công nghệ ADN, Phương Lâm đoàn tụ với em gái.

Cha mẹ ruột của cô vẫn tìm kiếm con gái suốt 35 năm. em gái của Lâm đã đăng ký thông tin của mình lên “Baby Come Home”, một nền tảng phi lợi nhuận của Trung Quốc giúp trẻ em mất tích đoàn tụ với gia đình.

Cha ruột của Phượng Lâm qua đời vào năm 2024, tâm nguyện cuối cùng là được gặp lại con gái vẫn chưa thành hiện thực. Trong những ngày cuối đời, ông luôn hỏi con gái út “ đã tìm thấy chị con chưa?”.

Những vết thương mà Phượng Lâm mang theo lúc được cha mẹ nuôi tìm thấy khiến cô tin rằng mình bị bỏ rơi. Cô suýt chút nữa đã từ bỏ việc tìm kiếm cha mẹ ruột, nhưng các tình nguyện viên trấn an và thuyết phục cô công khai thông tin của mình.

Vào ngày 12/4/2026, cô đăng ký với “Baby Come Home” và nhận được phản hồi ngay sau đó. Kết quả xét nghiệm DNA sau đó đã xác nhận mối quan hệ huyết thống giữa Phượng Lâm và em gái.

Vào ngày 7/7 vừa qua, Phượng Lâm trở về quê nhà ở Ngọc Lâm, Quảng Tây để đoàn tụ với những người ruột thịt. Ôm bó hoa trên tay, cô ôm chầm lấy mẹ ruột, nghẹn ngào nói: “ Con cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ được gặp lại mẹ trong đời nữa”. Cô cho biết sẽ dành thời gian cho gia đình ruột thịt và thường xuyên về thăm họ hàng.

Cuộc đoàn tụ làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người viết: “Họ từng sống chỉ cách nhau một con phố, vậy mà chẳng thể tìm thấy nhau. Thật đau lòng”.

Người khác đặt câu hỏi đầy nghi vấn: “Không người cha có trách nhiệm nào lại để một đứa trẻ 2 tuổi tự đi mua đồ ăn. Nếu con bé mất tích gần nhà đến thế, tại sao không ai phản hồi các thông báo ở chợ? Liệu cô ấy thực sự bị lạc, hay người cha đã bỏ rơi con rồi sau đó hối hận?”

Một người khác bình luận: “Dù chuyện gì xảy ra, cô ấy cũng đã được nuôi dưỡng bởi một gia đình yêu thương và giờ đây đã tìm lại được mẹ ruột. Cô ấy có thể bắt đầu một chương mới của cuộc đời”.