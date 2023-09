Con gái Mama Chuê có màn "trẻ hóa" gây sốt, 33 tuổi vẫn đóng nữ sinh cực trẻ đẹp

Trong thời điểm cuối năm nay, The Escape of the Seven (tạm dịch: Cuộc Chiến Sinh Tồn) được dự đoán sẽ trở thành bom tấn mới thuộc đài SBS. Sau khi loạt sao như "nữ hoàng rom-com" Hwang Jung Eum hay "Dượng Tae" Um Ki Joon gây chú ý với khán giả, một nhân vật nữa từ The Escape of the Seven hiện đang gây sốt vì có màn "cưa sừng làm nghé" khá chuẩn.

Trong The Escape of the Seven, nữ diễn viên Lee Yoo Bi thủ vai Han Mo Ne - một trong 7 nhân vật chính của phim. Cô gái trẻ Mo Ne khao khát trở thành ngôi sao, được bạn bè ngưỡng mộ và có cuộc sống mỹ mãn trong nhung lụa. Tuy vậy, Mo Ne lại có mặt tối là rất hay nói dối.

Con gái "Mama Chuê" gây sốt bởi nhan sắc trẻ đẹp

Trong loạt ảnh mới nhất do ekip tung ra, Lee Yoo Bi gây chú ý khi hóa thân thành nữ sinh vô cùng trẻ đẹp. Hiện tại, mỹ nhân này đã 33 tuổi nhưng ngoại hình vẫn vô cùng mơn mởn, không gặp khó khăn gì khi thể hiện vai trung học. Ngoài ra, kiểu tóc ngắn của cô cũng được cho là khá "kén mặt", thế nhưng không khiến nữ diễn viên bị xấu đi chút nào.

Tạo hình nữ sinh trẻ đẹp của Lee Yoo Bi

Đứng cạnh bạn diễn kém 8 tuổi, Lee Yoo Bi không hề có cảm giác "lệch pha"

Lee Yoo Bi sinh năm 1990, nổi tiếng với khán giả vì là con gái của "Mama Chuê" Kyun Mi Ri, ngôi sao của phim Nàng Dae Jang Geum đình đám. Tuy đã bắt đầu đi diễn từ năm 2011 nhưng Lee Yoo Bi vẫn chỉ quanh quẩn ở những vai phụ hoặc cameo, đáng chú ý nhất là trong Pinocchio hay Penthouse phần 3. Chính vì vậy, The Escape of the Seven được xem là dự án đầu tiên cô nàng thủ vai chính, đồng thời được dự đoán sẽ giúp tên tuổi của cô bùng nổ hơn.