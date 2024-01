Con gái Bill Gates ngày một sang chảnh xinh đẹp: Khi rich kid đình đám bậc nhất thế giới lấn sân showbiz sẽ thế nào?

Ngày 23/1 vừa qua, con gái 21 tuổi Phoebe Adele Gates của nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates và nhà từ thiện Melinda French Gates đã tham dự buổi ra mắt bộ phim Feud: Capote vs. The Swans tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại ở Thành phố New York. Rich kid nổi tiếng thu hút mọi ống kính phóng viên khi xuất hiện với vẻ ngoài sang chảnh, lộng lẫy và ngày càng thanh lịch.

“Buổi tối tuyệt vời với Tiffany & Co.”, nữ sinh viên Đại học Stanford đã viết chú thích cho loạt ảnh xinh đẹp cô tự đăng tải trên Instagram cá nhân. Trong sự kiện, Phoebe diện chiếc váy trơn màu nude lấp lánh để tôn lên đường cong quyến rũ của mình với trang sức Tiffany & Co. kim cương.

Phoebe Gates xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ

Phoebe, con út của Bill và Melinda, là một người yêu thích thời trang. Trái với chị cả Jennifer tập trung vào sự nghiệp kinh doanh và đua ngựa hay anh trai Rory sống vô cùng kín tiếng, Phoebe đã chọn một cuộc sống dưới ánh đèn sân khấu. Cô có tài khoản Instagram có hơn 400 ngàn người theo dõi, tham gia vào làng thời trang hào nhoáng và thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện showbiz. Điều đáng nói là hiện tại rich kid vẫn đang là sinh viên theo học tại Stanford - ngôi trường danh giá bậc nhất hành tinh.

Phoebe trong 1 sự kiện thời trang khác gần đây

Tháng 8 năm ngoái, cô và bạn cùng phòng ở trường đại học Sophia Kianni đã hợp tác với nhà thiết kế thời trang Stella McCartney để tạo ra bộ sưu tập túi xách phiên bản giới hạn kỷ niệm Hiệp hội quần vợt nữ Mĩ và ra mắt nền tảng thời trang kỹ thuật số Phia của họ. Gen Z sinh năm 2002 cũng từng thực tập tại tạp chí thời trang Vogue (Anh). Cô thường xuyên xuất hiện ở hàng ghế đầu của những show diễn thời trang quốc tế. Với gu thời trang sang trọng và chuẩn quý tộc, Phoebe đang được làng thời trang chú ý và đánh giá cao mà không cần dựa hơi vào danh tiếng cha mẹ.

Trước con đường hào nhoáng mà nàng út đã chọn, tỷ phú Bill Gates luôn ủng hộ và còn thường xuất hiện cùng cô trong một số sự kiện. Hiện tiểu thư đình đám này đang hẹn hò với Arthur Donald - cháu ngoại của cựu thành viên nhóm Beatles, huyền thoại Paul McCartney.



Con gái út Bill Gates được kỳ vọng sẽ “làm nên chuyện” trong làng mốt

