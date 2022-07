Con cái được nuôi dạy bởi 5 người mẹ này sẽ có trí thông minh cao: Thử xem bạn có thuộc kiểu mẹ "vàng mười" này không!

Trong một gia đình, người cha là trụ cột, gánh vác trách nhiệm kinh tế. Phải bươn chải xã hội nhiều hơn nên thời gian ở bên con của bố cũng hạn chế hơn so với mẹ. Vì vậy, mẹ chắc chắn là người ở bên con lâu nhất trong suốt giai đoạn trưởng thành. Nói cách khác, đứa trẻ có trở thành tài năng trong tương lai, có phát triển tốt hay không đều liên quan rất nhiều đến việc giáo dục của mẹ ngay từ khi còn nhỏ.

Theo trang Sohu, 5 kiểu người mẹ sau đây sẽ nuôi dạy ra những đứa trẻ xuất sắc.

1. Một bà mẹ có cuộc sống thú vị và đôi chút trẻ con

Trẻ thường mong đợi một người mẹ giống như một người bạn hơn là một người mẹ khắt khe, lúc nào cũng nghiêm túc. Có thể mẹ không "cùng nhịp" với con về mọi thứ. Nhưng ít nhất, mẹ có thể chơi đùa, giao tiếp với trẻ khi chúng có những ý tưởng thú vị trong đầu. Chính vì vậy, đừng quá khắt khe với con. Dù gì thì con bạn cũng chỉ là một đứa trẻ.

Một người mẹ có cuộc sống thú vị dễ dàng giáo dục ra một đứa trẻ có trí thông minh cảm xúc cao. Thực tế, quá trình giao tiếp, chơi đùa với trẻ cũng là thời điểm tốt để tăng cường tình cảm mẹ con.

Ảnh minh họa.

2. Người mẹ tôn trọng cuộc sống của con

Đôi khi cha mẹ cảm thấy con còn nhỏ dại, không có chính kiến, không có khả năng lựa chọn. Vì vậy, họ không hỏi ý kiến của con khi làm một việc gì đó, không nói cho con biết đến tận khi có kết quả cuối cùng. Có lẽ nhiều bậc phụ huynh nghĩ rằng như vậy mới tốt cho con em mình, nhưng thực tế, hành vi đó lại cản trở sự phát triển của trẻ.

Trẻ em có thể không biết nhiều, nhưng chúng có lòng tự trọng giống như người lớn và thích cảm thấy được coi trọng. Quá trình cha mẹ hỏi ý kiến của con cái cũng là quá trình trau dồi ý kiến của con cái. Đừng bỏ qua sự lựa chọn của con bạn chỉ vì trẻ còn nhỏ.

3. Một người mẹ không có tâm lý tranh giành, so sánh

Sở dĩ trẻ nảy sinh tâm lý so sánh là do chúng bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Ngoài những tương phản tinh tế được hình thành giữa những đứa trẻ, thì sự ảnh hưởng cũng đến rất nhiều từ cha mẹ. Nếu trẻ có người mẹ thích so sánh thì sau này tính cách, tâm lý cũng bị ảnh hưởng.

Cha mẹ phải thiết lập một hình ảnh tốt và đừng để con cái học theo những khuyết điểm của mình.

4. Người mẹ trung thực, giữ chữ tín

Chính trực là nền tảng làm người. Muốn giáo dục con tốt thì cha mẹ phải dạy con cách đối nhân xử thế. Ở trường thầy cô chỉ dạy kiến thức sách giáo khoa nên chính cha mẹ mới thực sự dạy con nên người. Trung thực và đáng tin cậy là hai phẩm chất rất quan trọng. Vì vậy, có một người mẹ trung thực sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển sau này của đứa trẻ.

Trong cuộc sống, nếu cha mẹ không làm được thì đừng hứa với con một cách dễ dàng. Một khi đã hứa phải cố gắng hết sức để hoàn thành những gì đã hứa, đừng để con cái mất niềm tin.

5. Người mẹ giỏi giao tiếp

Cuộc sống sẽ không tránh khỏi những lúc xích mích, tranh cãi. Người mẹ khôn ngoan sẽ chọn cách trao đổi, chỉ ra chỗ sai và góp ý cho con sửa đổi. Trong khi đó, người mẹ thiếu hiểu biết sẽ mù quáng trách mắng con. Hành động này sẽ khiến trẻ nảy sinh tâm lý từ chối, không hiểu mình sai ở đâu và cũng không muốn tiếp nhận lời nói của cha mẹ. Nó cũng khiến khoảng cách giữa cha mẹ con cái bị đẩy ra xa.

Đối với một số trẻ nhút nhát, sự giao tiếp của cha mẹ đặc biệt quan trọng. Vì vậy, dù trẻ nhận được giải thưởng hay bị phê bình thì cũng cần giao tiếp và trao đổi với trẻ nhiều hơn, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể hiểu rõ hơn về trẻ.

https://afamily.vn/con-cai-duoc-nuoi-day-boi-5-nguoi-me-nay-se-co-tri-thong-minh-cao-thu-xem-ban-co-thuoc-kieu-me-vang-muoi-nay-khong-20220720202700486.chn