Cơm thố Bách Khoa sau phản ánh khu bếp "nhếch nhác": Khách vẫn ra vào nườm nượp, người khen ngon và tiện, người... hơi lo lắng một chút

Sau bài phản ánh của báo Lao Động liên quan đến khu vực chế biến thực phẩm tại một cơ sở thuộc hệ thống Cơm thố Bách Khoa (địa chỉ tại số 84 Nguyễn Văn Lộc, phường Đại Mỗ, Hà Nội), trong đó ghi nhận nhiều hình ảnh được cho là chưa đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Theo nội dung phản ánh, khu bếp tại cơ sở được mô tả có diện tích hạn chế, đồng thời đảm nhiệm nhiều công đoạn như sơ chế, chế biến và vệ sinh dụng cụ.

Một số hình ảnh về việc bảo quản nguyên liệu và điều kiện không gian chế biến khiến dư luận đặt ra câu hỏi về mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh trong hoạt động kinh doanh ăn uống.

Ngay sau khi được đăng tải, thông tin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Cơm thố Bách Khoa ra sao sau phản ánh khu bếp "nhếch nhác"?

Dù vậy, ghi nhận thực tế trong ngày 21/5 cho thấy hoạt động tại cơ sở này vẫn diễn ra ổn định. Trong khung giờ ăn trưa, lượng khách ra vào vẫn đều đặn, khá tấp nập, chưa ghi nhận dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi những tranh luận đang lan truyền bên ngoài.

Tình trạng cơm thố Bách Khoa sau phản ánh khu bếp "nhếch nhác"

Khoảng 12h trưa ngày 21/5, tại cơ sở Cơm thố Bách Khoa, không khí ăn uống vẫn diễn ra như thường lệ. Bên trong quán, hơn chục khách ngồi kín các bàn, trong khi phía ngoài, dòng người ra vào liên tục tạo thành vòng quay phục vụ gần như không ngắt quãng.

Khu vực quầy gọi món luôn trong trạng thái có người đứng chờ. Các đơn đặt qua ứng dụng giao đồ ăn cũng được xử lý đều tay, shipper đến, nhận hàng và rời đi nhanh chóng, gần như không có thời gian chờ kéo dài.

Một tài xế công nghệ cho biết khung giờ trưa tại khu vực này luôn "đông đều", đơn hàng ra liên tục nên nhịp giao nhận khá ổn định.

"Trưa ở đây quán nào cũng đông. Quán này đơn đều, nên tới là lấy hàng đi ngay", anh chia sẻ nhanh.

Dù câu chuyện liên quan đến khu bếp đang được bàn luận, hoạt động bên trong cơ sở vẫn giữ nguyên nhịp vận hành quen thuộc của mô hình suất ăn nhanh khi khách đến nhanh, ăn nhanh và rời đi nhanh, nhường chỗ cho lượt khách mới.

Điều này phần nào phản ánh nhu cầu lớn của nhóm khách văn phòng quanh khu vực, những người ưu tiên tốc độ, sự tiện lợi và mức giá vừa phải trong bữa trưa.

Anh Long, một nhân viên văn phòng làm việc gần đó, cho biết đây là điểm ăn quen thuộc của nhiều người trong khu. "Trưa bận nên thường ưu tiên chỗ nào ra món nhanh, ăn ổn và ổn định là được. Quán này đáp ứng đúng nhu cầu đó, tôi là khách quen đã nhiều năm nay. Với giá tiền cho mỗi suất cơm, tôi không quá kỳ vọng. Tuy nhiên về việc vệ sinh an toàn thực phẩm thì thực sự đáng quan tâm, tôi sẽ cần cân nhắc", anh nói.

Anh Long cũng cho biết, trước đó do được biết Cơm thố Bách Khoa là một chuỗi có rất nhiều cửa hàng nên anh khá tin tưởng, bởi theo anh để vận hành và phát triển một chuỗi cửa hàng như vậy, đơn vị này sẽ cần phải đảm bảo các tiêu chuẩn cần có.

Người khen "ngon và tiện", người lo lắng chất lượng dịch vụ và an toàn sức khỏe

Sau phản ánh của báo chí, người tiêu dùng cũng bắt đầu xuất hiện ý kiến trái chiều sau các hình ảnh và thông tin liên quan đến khu chế biến được lan truyền mạnh.

Chị Hà (24 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội), một khách quen của quán, cho biết chị thường ăn tại đây khoảng 2 lần mỗi tuần, chủ yếu vì sự tiện lợi trong giờ trưa. "Trưa đi làm bận nên cứ chỗ nào nhanh, tiện là tôi chọn. Quán này ăn ổn nên thành quen" , chị chia sẻ.

Hầu như cứ cách ngày, chị Hà sẽ đặt cơm thố Bách Khoa để ăn trưa. Tuy nhiên, khi tiếp cận những thông tin về khu bếp được phản ánh, chị không giấu được sự lo lắng.

"Thực phẩm là thứ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Trước giờ mình chỉ ăn và tin vào trải nghiệm, ít khi nghĩ đến phía sau. Xem những hình ảnh đó thì cũng hơi hoang mang" , chị nói.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận trái chiều cũng xuất hiện, phản ánh góc nhìn đa dạng từ trải nghiệm cá nhân và mối quan tâm của người tiêu dùng.

Một số tài khoản cho biết từng gặp trải nghiệm không như kỳ vọng trong quá khứ, như việc phát hiện sản phẩm không đảm bảo hạn sử dụng tại một cơ sở khác trong cùng hệ thống, hoặc đánh giá món ăn chưa tương xứng với mức kỳ vọng ban đầu.

Có người chia sẻ đã dừng sử dụng dịch vụ sau những trải nghiệm liên quan đến điều kiện chế biến mà họ trực tiếp quan sát hoặc nghe phản ánh từ người quen.

Những ý kiến này, dù mang tính cá nhân, phần nào cho thấy mức độ nhạy cảm của người tiêu dùng với các vấn đề liên quan đến chất lượng và an toàn thực phẩm, đặc biệt trong bối cảnh thông tin về ngành hàng ăn uống ngày càng được lan truyền nhanh trên môi trường số.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện những bình luận mang tính hài hước của người dùng về vấn đề vệ sinh thực phẩm, như "đun nóng lên là hết vi khuẩn" hay "mắt không thấy thì ăn vẫn ngon".

Những ý kiến trái chiều này cho thấy câu chuyện không chỉ xoay quanh một cơ sở cụ thể của Cơm thố Bách Khoa, mà còn phản ánh vấn đề rộng hơn trong ngành ăn uống ở các khu đô thị lớn. Bài toán niềm tin giữa sự tiện lợi của bữa ăn nhanh và yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm vẫn còn tồn tại khoảng cách không nhỏ.

Hiện nay, hệ thống Cơm thố Bách Khoa được giới thiệu có hơn 40 cơ sở tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Theo thông tin từ doanh nghiệp, trong năm 2021, thương hiệu này đã đăng ký thành công nhãn hiệu độc quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Bên cạnh đó, thương hiệu cũng từng công bố đạt một số danh hiệu và chứng nhận như "Top 10 thương hiệu uy tín thương hiệu quốc gia", "Top 100 thương hiệu uy tín 3 miền Việt Nam", cùng tiêu chuẩn cơ sở đạt chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm (TVSTP).