Cọc 30 triệu đồng, canh đúng 19h để bấm đặt, nhiều người Việt vẫn lỡ "chuyến" iPhone Duo đầu tiên: Đặt bây giờ thì phải đến Tết năm sau mới cầm được máy

Mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple có giá từ 64,99 triệu đồng, người mua phải cọc trước gần một nửa số tiền, trong khi số máy về Việt Nam đợt đầu rất ít.

Đúng 19h tối 16/10, Apple Store trực tuyến và các hệ thống bán lẻ ủy quyền tại Việt Nam cùng lúc mở đặt trước iPhone Duo, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Khoảng 6 phút sau, toàn bộ suất giao đợt đầu (ngày 23/10) trên Apple Store trực tuyến đã hết. Bản màu Trắng Ánh Sao hết nhanh nhất.

Người đặt sau mốc này được hẹn giao từ ngày 24/11. Đến cuối buổi tối, khách đặt mới trên trang của Apple nhận lịch giao ngày 27/1/2027, tức hơn 3 tháng sau ngày mở bán chính thức.

Trang đặt hàng iPhone Duo trên Apple Store trực tuyến Việt Nam hiển thị lịch giao dời sang tháng 1/2027

Hết suất sau vài phút, số máy đợt đầu rất ít

Các chuỗi bán lẻ cũng hết suất gần như ngay lập tức. Website Thế Giới Di Động ngừng nhận cọc lúc 19h10, mọi phiên bản iPhone Duo chuyển sang trạng thái "hết suất". CellphoneS cũng báo hết số lượng đặt cọc chỉ vài phút sau giờ mở.

Lý do nằm ở nguồn hàng. Một đại lý bán lẻ ủy quyền cho biết số máy đợt đầu mà đơn vị này được phân bổ chỉ khoảng 300 chiếc. Hoàng Hà Mobile cũng xác nhận nguồn cung iPhone Duo đợt đầu khá hạn chế, nhất là bản Trắng Ánh Sao 256 GB, và dự kiến đến cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 mới trả hết máy cho khách đã đặt, tùy tiến độ Apple phân bổ hàng.

Thiếu hàng không chỉ xảy ra ở Việt Nam. Nhà báo Mark Gurman của Bloomberg cho biết từ khoảng tháng 8, Apple từng tính đến khả năng phải lùi ngày bán iPhone Duo sang cuối tháng 11 vì không đủ máy. Hãng sau đó gom đủ hàng để giữ lịch 23/10, nhưng nguồn cung lúc mở bán vẫn được dự báo eo hẹp.

Thông báo hết suất đặt cọc iPhone Duo trên website một chuỗi bán lẻ tối 16/10

Cọc 30 triệu đồng, nhận máy thanh toán nốt

iPhone Duo có 4 phiên bản bộ nhớ: 256 GB giá 64,99 triệu đồng, 512 GB giá 71,49 triệu đồng, 1 TB giá 84,49 triệu đồng và 2 TB giá 103,99 triệu đồng. Đây là lần đầu một chiếc iPhone chính hãng vượt mốc 100 triệu đồng tại Việt Nam. Ở cùng dung lượng, iPhone Duo đắt hơn iPhone 18 Pro Max 23 triệu đồng.

Các năm trước, người mua thường chỉ cọc khoảng 1 triệu đồng để giữ iPhone mới. Với iPhone Duo, các hệ thống lớn áp chung mức cọc 30 triệu đồng, bằng gần một nửa giá bản thấp nhất. Phần tiền còn lại thanh toán vào ngày nhận máy. Nếu mua bản 256 GB, khách sẽ trả thêm khoảng 35 triệu đồng.

Đại diện CellphoneS gọi mức cọc này là một "bộ lọc" để giữ lại những khách thật sự muốn mua. Cọc cao cũng hạn chế tình trạng một người cọc ở nhiều nơi cùng lúc rồi bỏ cọc, khiến các đại lý khó ước lượng nhu cầu thật. Ngày giao máy được xếp theo thứ tự hoàn tất đặt cọc, ưu đãi cũng áp dụng theo suất.

Theo ghi nhận ban đầu tại Hoàng Hà Mobile, khách đặt trước chủ yếu chọn bản Trắng Ánh Sao 256 GB vì giá dễ tiếp cận nhất. Gần 55% khách muốn thu cũ iPhone hoặc điện thoại Android để lên đời, còn khoảng 40% quan tâm đến trả góp qua thẻ tín dụng hoặc công ty tài chính.

Ảnh thực tế iPhone Duo phiên bản màu Xanh Trời đêm

Ưu đãi nhiều, nhưng có điều kiện

Viettel Store nhận đặt trước từ 19h ngày 16/10 đến hết 22/10 và công bố tổng ưu đãi tối đa 18 triệu đồng. Con số này cộng dồn nhiều chương trình, mỗi chương trình có điều kiện riêng, gồm đổi điểm Viettel++ giảm đến 8 triệu đồng, thu cũ đổi mới trợ giá đến 5 triệu đồng, ưu đãi thanh toán qua ngân hàng đến 5 triệu đồng và giảm 999.000 đồng khi thanh toán qua Viettel Pay cho đơn từ 20 triệu đồng. Viettel Store cũng có trả góp 0% đến 24 tháng, ưu đãi bảo hiểm mở rộng 2 năm và đặc quyền Viettel Duo Elite với số lượng giới hạn.

Vì iPhone Duo chỉ dùng eSIM, Viettel gắn thêm ưu đãi cho thuê bao: khách dùng máy với gói cước 5G đủ điều kiện được nhân đôi data, lên đến 20 GB mỗi ngày trong 30 ngày.

CellphoneS trợ giá thu cũ đến 5 triệu đồng hoặc tặng tai nghe AirPods 5 bản sạc có dây cho khách tham gia thu cũ đổi mới, giảm đến 3 triệu đồng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc ví điện tử liên kết, và cho trả góp 0% đến 18 tháng. Thế Giới Di Động cho trả chậm 0% với mức trả trước từ 10%, kỳ hạn đến 18 tháng, kèm trợ giá thu cũ đến 3 triệu đồng. FPT Shop và Di Động Việt công bố ưu đãi tối đa 10 triệu đồng.

Máy gập kiểu cuốn sách, chỉ dùng eSIM

iPhone Duo ra mắt hôm 9/9 (giờ Mỹ) cùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, nhưng bán muộn hơn bộ đôi này khoảng một tháng. Máy gập theo kiểu cuốn sách. Khi gập, người dùng thao tác trên màn hình ngoài 5,4 inch như một chiếc iPhone thường. Khi mở ra, máy có màn hình 7,6 inch, đủ rộng để chạy 2 ứng dụng cạnh nhau hoặc viết bằng bút Apple Pencil. iPhone Duo có khung titan và dùng chip A20 Pro giống iPhone 18 Pro.

Vì máy chỉ hỗ trợ eSIM (SIM điện tử cài sẵn trong máy, không cần khay thẻ), người đang dùng SIM vật lý nên làm thủ tục chuyển sang eSIM với nhà mạng trước ngày nhận máy.

Các hệ thống bán lẻ mở bán iPhone Duo từ 8h sáng 23/10. Khách đã cọc thành công nhận máy theo thứ tự hoàn tất đặt cọc. Người đặt mới trên Apple Store trực tuyến vào thời điểm này nhận máy sớm nhất ngày 27/1/2027.