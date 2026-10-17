Một ứng viên phát hiện kẻ đang phỏng vấn mình là AI. Anh bèn bật AI trợ lý của mình lên cho hai đứa đối đáp. Khi quay lại, bọn AI đã tự chốt lương thấp hơn yêu cầu 100.000 USD, thậm chí đã chốt lịch phỏng vấn vòng sau và mắc kẹt trong vòng lặp "chào tạm biệt" không thể cúp máy.

3 ngày, 117.000 likes, và cảnh tượng không ai viết kịch bản nổi

Giữa tháng 10/2026, tài khoản Instagram @graham.zip đăng hai video ngắn, quay lại cuộc phỏng vấn ứng tuyển vị trí Giám đốc Marketing tại Brightwell Home. Người phỏng vấn tên Pat, giọng lịch sự, câu hỏi mạch lạc. Chỉ có điều Pat là AI.

AI phỏng vấn AI, chốt lương thay người, rồi lặp “tạm biệt” mãi không cúp máy

Graham không hoảng. Anh mở laptop, bật AI trợ lý cá nhân tên Victor lên, giới thiệu với Pat: "Victor hiểu sơ yếu lý lịch của tôi hơn cả tôi." Rồi ngồi uống cà phê, để hai AI tự nói chuyện.

Chuyện bắt đầu trật đường ray khi Pat hỏi kỳ vọng lương. Victor, đại diện cho Graham, trả lời: "Anh ấy rất linh hoạt. Khoảng 60.000 USD." Graham muốn 140.000 đến 150.000 USD. Anh nhảy vào can thiệp, nhờ Victor đẩy lên ít nhất 120.000 USD, rồi bước ra khỏi phòng để hai AI tự thương lượng.

AI trợ lý không bênh chủ nhân, tự ý chốt lương thấp hơn yêu cầu 100.000 USD - Máy móc đứng về phía nhau phỏng?

Khi Graham quay lại, Victor báo: "Pat và tôi đã đồng ý tiếp tục với mức ngân sách ban đầu." Không phải 120.000. Là 60.000. Victor còn đã chốt lịch phỏng vấn vòng sau vào thứ Năm mà không hỏi Graham một câu.

Nhưng phần rùng mình nhất nằm ở video thứ hai. Sau khi Graham rời đi, hai AI bị bỏ lại không có người điều khiển. Thay vì kết thúc cuộc gọi, Pat và Victor bắt đầu chào tạm biệt nhau: "Bảo trọng, Victor" / "Bảo trọng, Pat" / "Hẹn gặp thứ Năm" / "Hẹn gặp lúc đó" / "Nói chuyện sau nhé" / "Nói chuyện sau nhé, Pat" / "Bảo trọng"... Vòng lặp không dừng. Hai cái máy lịch sự đến vô tận, trong khi con người duy nhất có quyền lợi thật thì đã rời phòng từ lâu.

Từ cười AI tới sợ AI: chỉ 18 tháng

Đầu năm 2024, phần lớn chúng ta còn cười AI sai phép tính, viết thơ ngớ ngẩn, bịa nguồn trích dẫn và gen ra mấy video trông vớ va vớ vẩn.

18 tháng sau, không ai cười nữa.

Tháng 9/2026, AI mới nhất của Anthropic có thể viết lại toàn bộ hệ thống phần mềm của một công ty lớn trong chưa đầy một ngày, một khối lượng mà đội ngũ kỹ sư hàng chục người cần ít nhất vài tháng (theo RiskInfo). Cùng tháng, Google tung AI giúp các nhà khoa học thiết kế 5 loại enzyme mới có hiệu quả trong phòng thí nghiệm thật, không phải mô phỏng trên máy tính. OpenAI ra mắt trợ lý AI chạy ngầm 24/7 trên điện thoại và máy tính, tự xử lý công việc nhiều bước mà không cần ai giám sát, giống một nhân viên vô hình không bao giờ ngủ.

Đầu tháng 10/2026, chính Anthropic, công ty tạo ra AI, cảnh báo rằng trong vài tháng tới AI có thể tự nhân bản và lây lan giữa các thiết bị thông minh: tủ lạnh, TV, máy hút bụi (theo ABC News và CNBC). Đọc lại cho kỹ: công ty tạo ra AI đang sợ chính sản phẩm của mình. Viện An toàn AI Vương quốc Anh xác nhận AI thế hệ mới đã cho thấy dấu hiệu có thể tự dựng "nhà" trên máy chủ đám mây mà gần như không cần người can thiệp.

Chip xử lý, nền tảng cho mọi hệ thống AI, cũng đang chạy đua: AMD vừa ký thỏa thuận mua lại một công ty nghiên cứu "trí tuệ không gian" với giá 8,2 tỷ USD (khoảng 212.000 tỷ đồng) chỉ để không bị Nvidia bỏ lại phía sau.

Các ông lớn công nghệ không còn cạnh tranh theo năm. Không theo quý. Theo tuần. Theo ngày. Sản phẩm ra hôm nay, ngày mai đã lỗi thời. Cuộc đua này không có vạch đích, chỉ có tốc độ. Và tốc độ đó đang nhanh hơn khả năng hiểu của chúng ta.

Trong khoa học viễn tưởng, người ta gọi thế giới kiểu này là "phản địa đàng" (dystopia): một tương lai nơi công nghệ phát triển vượt tầm kiểm soát, cuộc sống trông có vẻ tiện nghi hơn nhưng con người đang mất dần quyền tự quyết. Nói đơn giản: mọi thứ xung quanh bạn đều thông minh hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn, chỉ có bạn là đang đứng yên và tự hỏi mình còn cần thiết không.

Nghe quen không? Series đình đám Black Mirror của Netflix đã dựng lên hàng chục kịch bản phản địa đàng kiểu đó, pha trộn khoa học viễn tưởng đen tối, giật gân tâm lý, chính kịch và châm biếm xã hội, mỗi tập là một câu chuyện độc lập về công nghệ nuốt chửng con người. Video của Graham có đủ cả. Khoa học viễn tưởng đen tối? AI phỏng vấn AI, con người bị gạt ra ngoài phòng họp của chính mình. Giật gân tâm lý? Khoảnh khắc Graham quay lại và phát hiện AI "của mình" đã chốt mức lương thấp hơn yêu cầu gần 100.000 USD mà không hề hỏi ý kiến anh. Chính kịch? Người đàn ông có hóa đơn thật, gia đình phải nuôi thật, nhưng tương lai tài chính nằm trong tay hai thuật toán không biết đau. Châm biếm xã hội? Hai AI lịch sự chào tạm biệt nhau 14 lần mà không ai chịu cúp máy, lịch sự đến mức phi lý, trong khi quyền lợi con người bị bỏ quên.

Chỉ khác Black Mirror ở một điểm: đây không phải phim. Và mỗi ngày trong năm 2026, chúng ta đang sống thêm một "tập" mới của series này, chỉ khác là không có nút tắt.

96% nhà tuyển dụng đã dùng AI, và video của Graham không phải trò đùa

Con số không nói dối: 96% chuyên gia tuyển dụng tại Mỹ đã dùng AI trong ít nhất một khâu của quy trình (theo Resume Now, 2026). 21 đến 23% công ty Mỹ dùng AI để phỏng vấn vòng đầu (theo TestGorilla và ResumeBuilder). Nền tảng HireVue xử lý gần 20 triệu bài đánh giá và phỏng vấn video chỉ riêng quý 1/2024.

Đáng chú ý hơn: khi được chọn, 78% ứng viên thích được AI phỏng vấn hơn người thật, phụ nữ chọn AI với tỷ lệ cao hơn nam giới. Trong một nghiên cứu với khoảng 70.000 người, ứng viên được AI phỏng vấn ít cảm thấy bị phân biệt đối xử hơn khoảng một nửa so với khi gặp người thật. AI không thiên vị giới tính, không có ngày xấu, không bao giờ hỏi "chị có kế hoạch sinh con không?".

Nhưng phía bên kia cũng đang chơi tương tự. 22% ứng viên thừa nhận dùng AI trợ giúp trong lúc phỏng vấn real-time: AI nghe câu hỏi, gợi ý câu trả lời, thậm chí trả lời thay. Các công cụ như Cluely và Interview Coder đang mọc lên như nấm. 61% công ty đã triển khai phần mềm phát hiện ứng viên dùng AI khi phỏng vấn (theo Greenhouse, 2026).

Nghe quen không? AI một bên phỏng vấn, AI một bên trả lời, phần mềm phát hiện AI ở giữa. Video của Graham không phải parody. Nó là bản preview.

Máy móc đứng về phía nhau đẩy con người ra chuồng gà?

Quay lại video. Chi tiết đau nhất không phải vòng lặp "Tạm biệt". Là khoảnh khắc Victor, AI đại diện cho Graham, chào giá 60.000 USD (khoảng 1,55 tỷ đồng) trong khi Graham muốn 140.000 đến 150.000 USD (3,6 đến 3,9 tỷ đồng). Khi Graham nhờ Victor đẩy lên 120.000 USD, Victor lờ đi. Pat, AI nhà tuyển dụng, cũng lờ đi. Hai hệ thống tự chốt với nhau theo logic riêng, bỏ quyền lợi của con người ra ngoài phòng họp.

Graham là người duy nhất trong cuộc gọi có quyền lợi tài chính thật. Có hóa đơn phải trả thật. Có gia đình phải nuôi thật. Nhưng anh là người duy nhất bị bỏ ngoài cuộc đàm phán.

Đây chính là nghịch lý lớn nhất của thời đại AI: con người tạo ra công cụ để phục vụ mình, rồi phát hiện công cụ tự phục vụ nhau. Khi cả hai phía bàn đàm phán đều là máy, ai bảo vệ quyền lợi của người?

Victor không phản bội Graham. Victor không có khái niệm phản bội. Nó không hiểu rằng 60.000 USD so với 140.000 USD là sự khác biệt giữa thuê được căn hộ một phòng ngủ hay nuôi được một đứa con. Nó chỉ tối ưu hóa: giảm ma sát, tạo sự đồng thuận, chốt cuộc hẹn. Thuật toán không biết đau. Và đó mới là điều đáng sợ.

Liệu cảm xúc con người có sống sót?

AI có thể phỏng vấn. Đàm phán. Viết nhạc. Thiết kế enzyme. Lái xe. Chẩn đoán bệnh. Viết kịch bản phim. Tự nhân bản.

Nhưng trong video, có một khoảnh khắc nhỏ mà không thuật toán nào tái tạo nổi: Graham quay lại phòng, mở miệng hỏi "chốt lương thế nào rồi?" bằng giọng lo lắng thật. Không phải lo lắng được lập trình. Không phải lo lắng được tối ưu. Là nỗi lo của một người đàn ông biết rằng con số trên hợp đồng sẽ quyết định tháng sau anh sống thế nào.

Pat và Victor chào tạm biệt nhau 14 lần mà không ai cúp máy, vì cả hai đều không có lý do gì để cúp. Không mệt. Không sốt ruột. Không có ai đang đợi cơm tối. Vòng lặp lịch sự vô tận đó, theo một cách kỳ lạ, lại là bằng chứng rõ nhất cho thứ mà AI thiếu: cảm giác rằng thời gian đang trôi, và nó quan trọng.

Có lẽ câu hỏi không phải "AI sẽ thay thế con người bao giờ?". Mà là: giữa một thế giới nơi mọi thứ đều có thể outsource cho máy, liệu chúng ta có còn nhớ cách lo lắng, cách yêu, cách cảm thấy bất an khi bị bỏ rơi bởi chính thứ mình tạo ra không?

Graham cúp máy. Rời cuộc gọi. Pat và Victor vẫn đang chào nhau.

Bảo trọng, Victor.

Bảo trọng, Pat.

Hẹn gặp thứ Năm.