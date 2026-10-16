iPhone Duo sẽ cực hiếm hàng tại Việt Nam: Đặt cọc 30 triệu vẫn sẽ rất khó để có được máy sớm

iPhone Duo chính thức mở đặt hàng tại Việt Nam từ ngày 16/10, nhưng cơ hội sở hữu sản phẩm ngay trong đợt đầu có thể rất thấp khi lượng hàng được phân bổ cho các hệ thống bán lẻ được dự báo đặc biệt hạn chế.

Ngày 16/10, Apple sẽ chính thức mở đặt hàng iPhone Duo tại thị trường Việt Nam, trước khi sản phẩm lên kệ vào ngày 23/10. Tuy nhiên, người dùng muốn sở hữu iPhone Duo ngay trong ngày mở bán có thể sẽ gặp không ít khó khăn.

Theo thông tin chúng tôi ghi nhận từ thị trường bán lẻ, lượng iPhone Duo được phân bổ cho Việt Nam trong đợt đầu sẽ ở mức cực kỳ hạn chế. Đáng chú ý, tình trạng này không chỉ xảy ra tại các đại lý nhỏ mà ngay cả những hệ thống bán lẻ hàng đầu, vốn thường nhận được lượng hàng lớn trong các đợt mở bán iPhone mới, cũng không có nhiều sản phẩm để giao cho khách.

Ít nhất hai hệ thống bán lẻ lớn đã xác nhận với chúng tôi rằng lượng iPhone Duo dự kiến được phân bổ trong đợt đầu thấp hơn đáng kể so với các thế hệ iPhone trước đây. Các đơn vị này đề nghị không tiết lộ danh tính do tính chất nhạy cảm của thông tin phân bổ hàng hóa, cũng như những lo ngại về việc ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác với Apple.

Đặt cọc 30 triệu đồng nhưng vẫn rất khó để có máy sớm

Tình trạng nguồn cung hạn chế cũng phần nào lý giải cho chính sách đặt cọc đặc biệt đang được nhiều hệ thống bán lẻ áp dụng đối với iPhone Duo.

Như thông tin trước đó, thay vì mức cọc khoảng 1 triệu đồng thường thấy trong những đợt mở bán iPhone trước đây, khách hàng muốn đặt mua iPhone Duo tại nhiều hệ thống bán lẻ sẽ phải thanh toán trước tới 30 triệu đồng.

Đại lý yêu cầu khách hàng đặt cọc 30 triệu đồng nếu muốn sở hữu iPhone Duo

Mức cọc cao gấp 30 lần thông thường được xem là giải pháp nhằm hạn chế tình trạng “cọc ảo”, khi một khách hàng đăng ký tại nhiều hệ thống khác nhau để tăng cơ hội nhận máy sớm. Trong bối cảnh nguồn cung iPhone Duo đặc biệt hạn chế, việc yêu cầu khoản tiền lớn giúp các nhà bán lẻ xác định chính xác hơn nhu cầu thực tế, tránh tình trạng số lượng đơn đăng ký vượt xa lượng khách hàng thực sự có ý định mua.

Tuy nhiên, chính sách này cũng tạo ra áp lực không nhỏ cho các đơn vị phân phối. Với khoản tiền đặt cọc lên tới 30 triệu đồng, khách hàng chắc chắn sẽ có kỳ vọng cao hơn về thời gian giao máy. Trong khi đó, lượng hàng được phân bổ lại quá ít, khiến các hệ thống khó có thể đảm bảo tất cả khách đặt trước đều nhận được sản phẩm trong đợt đầu.

Khách hàng trải nghiệm iPhone 18 Pro series tại một hệ thống bán lẻ trong nước

“Trước đây, khi chỉ đặt cọc 1 triệu đồng, chúng tôi đã ghi nhận một số trường hợp khách hàng không hài lòng vì phải chờ nhận máy lâu hơn kỳ vọng. Nay với mức cọc lên tới 30 triệu đồng, kỳ vọng của khách hàng chắc chắn sẽ cao hơn, đồng nghĩa với áp lực giao hàng lớn hơn rất nhiều đối với các nhà bán lẻ," đại diện một hệ thống chia sẻ.

"Dù Việt Nam đã thuộc nhóm thị trường ưu tiên của Apple, lượng hàng phân bổ vẫn rất hạn chế và chúng tôi gần như chỉ có thể trông chờ vào các đợt hàng tiếp theo từ hãng. Chúng tôi mong khách hàng thông cảm nếu không thể nhận máy sớm, bởi đây là tình trạng chung của toàn thị trường. Trong mọi trường hợp, nếu khách hàng không muốn tiếp tục chờ đợi, chúng tôi cam kết hoàn trả 100% số tiền đã đặt cọc”.

Nguồn cung toàn cầu cũng đang gặp khó

Tình trạng khan hàng tại Việt Nam thực tế không quá bất ngờ nếu nhìn vào những khó khăn mà Apple đang gặp phải trong quá trình sản xuất iPhone Duo.

Theo trang Jiemian của Trung Quốc, tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn sau lắp ráp tại Foxconn vào giữa tháng 9 chỉ ở mức hơn 60%, trong khi sản lượng dự kiến cho cả năm 2026 vào khoảng 6-8 triệu máy trên toàn cầu. Con số này thấp hơn đáng kể so với quy mô xuất xưởng của các dòng iPhone Pro hay Pro Max thông thường.

Nhà báo Mark Gurman của Bloomberg cũng cho biết Apple đã gặp những trở ngại lớn trong chuỗi cung ứng, nghiêm trọng hơn so với dự tính ban đầu. Thậm chí, hãng từng cân nhắc lùi thời điểm mở bán iPhone Duo sang cuối tháng 11 do lo ngại không đảm bảo đủ hàng.

Apple được cho là đang gặp những trở ngại trong dây chuyền sản xuất iPhone Duo

Với iPhone Duo, thách thức của Apple không đơn thuần nằm ở việc đáp ứng nhu cầu đối với một sản phẩm mới. Đây còn là thế hệ iPhone màn hình gập đầu tiên, sử dụng nhiều linh kiện và quy trình sản xuất phức tạp hơn đáng kể so với smartphone truyền thống, đặc biệt ở màn hình dẻo và hệ thống bản lề.

iPhone Duo là mẫu iPhone đắt đỏ nhất từng được Apple giới thiệu, với mức giá khởi điểm từ 65 triệu đồng cho phiên bản 256GB và lên đến 104 triệu đồng cho phiên bản 2TB. Người dùng Việt Nam có thể đặt mua sản phẩm thông qua Apple Store Online hoặc các hệ thống bán lẻ ủy quyền từ ngày 16/10.