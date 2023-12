Cổ vũ học sinh tự học, trường phát ngay ca khúc huyền thoại trong phim Goblin giữa biển tuyết trắng: 1 chữ "mê"!

Mới đây, mạng xã hội không khỏi trầm trồ trước đoạn clip ghi lại cảnh học sinh tại một ngôi trường tại Trung Quốc tới lớp tham gia tiết tự học buổi tối dưới tiết trời đổ tuyết trắng xóa. Tuyết rơi khá dày nên bạn học sinh nào cũng che ô, mặc quần áo dày kín mít để chống lại tiết trời lạnh giá. Ai cũng vội vội vàng vàng để đến đúng giờ.

Tuy nhiên, đáng nói là đúng lúc đó, đài phát thanh của trường lại bất ngờ phát bài Stay With Me khiến cho khung cảnh lãng mạn hơn bội phần.

Khung cảnh xung quanh khiến ai cũng xốn xang mãi không thôi

Cho những ai chưa biết, bài hát Stay With Me là ca khúc trong bộ phim đình đám một thời Goblin - Yêu Tinh. Đây được coi là bài hát bất hủ, gắn liền với bộ phim. Chỉ cần giai điệu nổi lên thôi là người ta có thể mường tượng được mối tình của cặp đôi diễn viên chính trong phim. Dù bộ phim đã được công chiếu từ năm 2017, nhưng đến thời điểm hiện tại dư âm của nó vẫn còn mãi, đặc biệt là bài nhạc phim này. Mùa đông lạnh giá mà mở nghe Stay With Me thì đúng vibe phải biết.

Sau khi xem đoạn clip này, nhiều người không khỏi trầm trồ bởi khung cảnh quá đỗi lãng mạn. Thậm chí có người còn nhận xét rằng, các bạn học sinh trong video chắc hẳn đã có khoảnh khắc ngắn ngủi được hóa thân thành nam chính, nữ chính trong bộ phim ngôn tình của chính mình vậy.

Vừa đi trong khung cảnh tuyết rơi trắng xóa...

...vừa được nghe bản nhạc huyền thoại khiến ai cũng xao xuyến

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Ôi thích quá, không biết khi được trải nghiệm khung cảnh thế này, mình sẽ cảm thấy ra sao nhỉ?

- Các bạn chủ yếu để ý đến cảnh mà không ai nhận ra là các bạn học sinh chăm học lắm sao?

- Ôi khung cảnh đã nên thơ lắm rồi, thêm quả nhạc phim huyền thoại nữa thì đúng đỉnh luôn. Ước một lần được đi trong khung cảnh này.

- Nghe nhạc là muốn cày lại phim luôn ấy.

- Cái thời thanh xuân quả thực quá đẹp, thanh xuân năm ấy chúng mình bên nhạu, được gắm tuyết rơi dưới mái trường trung học, được cùng nhau nghe bản nhạc mà mình yêu thích... Thật khó diễn tả bằng lời cái cảm giác này.

Bạn cảm nhận thế nào về khung cảnh này?