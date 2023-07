"Có nhiều yếu tố chứng minh phần thi của Quang Anh Rhyder là bài hát hơn là bài rap"

Trong tập 7 của Rap Việt lên sóng vừa qua, team Andree là đội mở màn cho vòng Đối đầu. Tại đây, các "chiến binh" của HLV Andree đã mang đến những màn "so găng" hấp dẫn, cùng với đó là bữa tiệc âm nhạc cuốn tai.

Song, phần thi của team Andree vẫn tạo nên cuộc tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều người còn thẳng thừng chê cách định hướng của Andree chưa phát huy thế mạnh của thí sinh, thậm chí còn đẩy họ vào sự bối rối, đơn cử chính là màn thể hiện không thuyết phục của Dlow - thí sinh mạnh về "fast flow" nhưng lại được "anh Bâus" giao trách nhiệm phần điệp khúc.

Từ HLV được kỳ vọng tại Rap Việt, Andree đối mặt với những ý kiến trái chiều vì sự sắp xếp khó hiểu ở vòng Đối đầu vừa qua

Tuy nhiên, phần thi gây tranh cãi nhiều nhất của team Andree thuộc về Quang Anh Rhyder. Trong vòng Đối đầu, Rhyder và Dubbie trở thành đối thủ. Cả hai đã mang đến cho khán giả một bản rap love mang đậm chất R&B mang tên Cậu Ấm Cô Chén . Kết quả cuối cùng, Rhyder là người được Andree chọn đi tiếp vào vòng trong. Thế nhưng, cách Rhyder giành chiến thắng lại không đủ thuyết phục và khiến giám khảo lẫn khán giả tranh luận không ngớt.

Nhìn lại vòng 1, với phần thể hiện ca khúc Để Anh Một Mình , Rhyder đã nhận về nhiều hoài nghi. Dù giai điệu và giọng hát của Rhyder được đánh giá là khá ấn tượng nhưng khán giả lại cho rằng phần thi này không "đậm đà" rap mà thiên về hát là chính. Tưởng chừng từ sự tranh cãi đó, Rhyder cũng như Andree sẽ có sự thay đổi sao cho phù hợp nhưng sau cùng, câu hỏi "Rhyder thi rap hay thi hát?" vẫn xuất hiện và tạo nên luồng ý kiến trái chiều khắp cõi mạng.

Nói về phần thi tại vòng 2 Rap Việt của Rhyder, HLV Thái VG thẳng thắn: "Ca khúc này khá sôi động, có triển vọng tạo nên xu hướng nhưng đây không phải phong cách anh mong đợi. Đây là Rap Việt nhưng hầu hết ca khúc, em chỉ hát".

Rhyder tiếp tục bị nhận xét "hát nhiều hơn rap"

HLV Thái VG cũng thẳng thắn nhận xét phần thể hiện của Rhyder thiên về hát hơn rap

Chúng tôi cũng đã liên hệ BigDaddy và B Ray để xin thêm ý kiến nhận xét sau tập Đối đầu vừa qua, các HLV của Rap Việt có những quan điểm riêng về phần thi của Rhyder. B Ray chia sẻ: "Bản thân B Ray cũng rất mong chờ Rhyder sẽ thể thiện nhiều hơn ở vòng 3, và mình cũng tin em ấy có thể làm tốt nếu cần thêm thời gian. Vậy nên để kết luận điều gì đó ở thời điểm này là hơi sớm. Mỗi người có 1 quan điểm riêng nên B Ray cũng không có nhận xét cụ thể gì về Rhyder cả".

Còn BigDaddy nhấn mạnh: "Tôi biết là có những tranh cãi phía sau phần trình diễn của Rhyder, nhưng bạn có lựa chọn riêng và giám khảo là người biết rõ nhất. Bản thân tôi cũng khá tò mò về khả năng rap của Rhyder và anh Andree cũng đã nói rằng sẽ cho bạn ấy thể hiện khả năng rap ở vòng 3 nên mọi người thử chờ xem khả năng rap thật sự của bạn là như thế nào".

B Ray chia sẻ để khẳng định điều gì đó về Rhyder ở thời điểm hiện tại là hơi sớm

Big Daddy chờ đợi khả năng của Rhyder tại vòng 3

Bên cạnh đó, khi được hỏi về phần thi của Rhyder, Phúc Du - cái tên đình đám của làng rap cũng có những chia sẻ khách quan: "Với Phúc Du, phần thể hiện của Rhyder gợi cho mình cảm giác của một ca khúc R&B. Để phân tích lí do tại sao mình có cảm nhận đó thì có thể ví dụ đơn giản bằng cách so sánh giữa The Weeknd và Drake. Có thể nói nhạc cả 2 dùng giai điệu nhiều, cùng mang tính Hip-hop, nhưng không ai sẽ nói The Weeknd là rapper và Drake là ca sĩ cả.

Có sự khác biệt giữa rap giai điệu và hoàn toàn hát. Và với phần thể hiện của Rhyder, cá nhân mình thấy có nhiều yếu tố để chứng minh đó là bài hát hơn là chứng minh đó là bài rap".

Phúc Du chia sẻ phần thể hiện của Rhyder có nhiều yếu tố để chứng minh đó là bài hát

Về phía Rhyder, trong bài phỏng vấn với chúng tôi, nam rapper từng có những chia sẻ khi nhận "gạch đá" từ cư dân mạng vì phần thi không một câu rap nào. "Những ai chưa biết melody là gì thì sẽ không hình dung được thể loại rap này như thế nào, cách chơi ra sao. Vì thế, Rhyder cũng hiểu ý kiến khen chê của mọi người. Rhyder chỉ muốn nói, để vào được vòng thi này, mình cũng đã trải qua những buổi casting rất khắt khe, chấm điểm hết sức kỹ lưỡng. Kết quả đều là do ban giám khảo đánh giá", Rhyder bộc bạch.