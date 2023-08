Có nên gửi tiết kiệm tích lũy?

Hiện nay, hình thức gửi tích lũy đang được nhiều cá nhân và gia đình lựa chọn khi muốn đầu tư sinh lời từ khoản tiền rảnh rỗi. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ tiền gửi tích lũy là gì và hình thức tiết kiệm này có ưu điểm ra sao.

Tiền gửi tích lũy là gì?

Tiền gửi tích lũy là hình thức gửi tiết kiệm định kỳ theo ngày hoặc theo tháng/quý/năm. Cứ đến thời gian quy định, chủ tài khoản tiết kiệm tích lũy phải gửi một số tiền nhất định vào tài khoản, số lần gửi thêm không giới hạn. Ngân hàng sẽ tính lãi trên số tiền gốc tăng lên mỗi lần. Từ số tiền nhỏ của mỗi lần chuyển sẽ “tích tiểu thành đại”, giúp quý khách tích lũy được khoản tiền lớn hơn.

Hình thức gửi tích lũy đang được nhiều cá nhân và gia đình lựa chọn.

Về thời gian trả lãi, ngân hàng sẽ chi trả lãi suất tiền gửi tích lũy định kỳ theo tháng/quý/năm, tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên. Người dùng có thể chọn trả lãi trước, sau hoặc trả định kỳ. Tiền gửi tích lũy cũng cho phép người dùng rút tiền trước hạn như những sản phẩm gửi tiết kiệm ngân hàng khác. Tuy nhiên, lãi suất mà quý khách nhận được bằng với lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm tất toán.



Ưu điểm khi gửi tiết kiệm tích lũy

Tiền gửi tích lũy ngày càng được nhiều khách hàng lựa chọn vì chúng mang đến nhiều lợi ích vượt trội như:

- Dễ dàng gửi tiết kiệm từ số tiền nhỏ: Không giống hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn yêu cầu sở hữu khoản tiền khá lớn, hình thức gửi tiết kiệm tích lũy giúp khách hàng mở sổ tiết kiệm khi chỉ có khoản tiền nhỏ (tối thiểu 100,000 đồng). Từ đó, khách hàng có thể chủ động hơn trong kế hoạch tài chính;

- Mức lãi suất hấp dẫn: Tại nhiều ngân hàng, lãi suất khi gửi tích lũy bằng với khi gửi có kỳ hạn. Đây là mức lãi suất tương đối hấp dẫn, giúp khách hàng sinh lời khá tốt từ khoản tiền nhàn rỗi. Ngoài ra, hình thức nộp tiền định kỳ cũng giúp khách hàng nhận được tiền lãi nhiều hơn nhờ tiền gửi gốc tăng đều;

- Dễ dàng góp tiền bằng nhiều cách: Khách hàng có thể chọn các hình thức như nộp tiền trực tiếp tại quầy giao dịch, nạp từ cây ATM, chuyển khoản qua ngân hàng điện tử, trích tiền tự động từ tài khoản thanh toán,...

- Sử dụng để cầm cố vay vốn ngân hàng: Trong trường hợp cần thiết, quý khách có thể thế chấp sổ tiết kiệm để tiếp cận khoản vay, thực hiện các dự định trong tương lai;

- An toàn, ổn định: Về bản chất, tiền gửi tích lũy cũng là một hình thức gửi tiết kiệm. Nếu lựa chọn ngân hàng uy tín, quý khách sẽ luôn an tâm số tiền của mình đang được cất trữ an toàn trong ngân hàng.

Nên gửi tiết kiệm thông thường hay tích lũy?

Nhiều khách hàng băn khoăn không biết nên gửi tiết kiệm thông thường hay tích lũy. Cả hai hình thức này đều có những điểm khác biệt dưới đây:

Lưu ý khi gửi tiền tích lũy

Khách hàng cần lưu ý những vấn đề sau để quá trình gửi tiền tích lũy đạt hiệu quả cao hơn:

- Chọn gói tiết kiệm phù hợp với tình hình tài chính: Hãy đặt mục tiêu số tiền cần gửi phù hợp, căn cứ vào nguồn thu nhập đều đặn mỗi tháng. Điều này giúp khách hàng tránh khỏi trường hợp số tiền vượt quá khả năng, gây ảnh hưởng đến hình hình chi tiêu. Sau khi trừ mọi khoản chi tiêu thiết yếu, quý khách nên trích ra số tiền để gửi tiết kiệm bằng khoảng 15 - 20% thu nhập.

- Thống nhất một chữ ký: Hãy chỉ dùng một chữ ký duy nhất trong suốt quá trình gửi tiền tích lũy tại quầy giao dịch ngân hàng. Điều này giúp khách hàng thuận tiện hơn khi rút tiền hay gửi thêm tiền. Bởi lẽ, nếu phía ngân hàng nhận thấy chữ ký không tương đồng hoặc nghi ngờ giả mạo, quý khách khó có thể lấy được tiền của chính mình.

- Lựa chọn ngân hàng uy tín: Hiện nay, việc có rất nhiều ngân hàng trên thị trường khiến không ít khách hàng cảm thấy băn khoăn. Khách chỉ nên gửi tiền tích lũy ở những ngân hàng có mức độ uy tín cao, có tên tuổi trên thị trường để an tâm hơn trong suốt quá trình gửi và đảm bảo luôn được trả lãi định kỳ. Đồng thời, khi xảy ra vấn đề phát sinh, phía ngân hàng sẽ chủ động giải quyết nhanh chóng.

- Đảm bảo thông tin cá nhân chính xác: Khi gửi tiền tích lũy nói riêng và mọi dịch vụ khác nói chung, khách hàng cần đảm bảo các thông tin như họ tên, số điện thoại, chứng minh nhân dân chính xác để dễ dàng xác minh trong trường hợp cần thiết.

- Bảo mật thông tin kỹ càng: Nếu gửi tiền tích lũy online, khách hàng cần bảo mật mật khẩu tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, tuyệt đối không chia sẻ hay đưa điện thoại và không gửi mã OTP cho người khác. Nếu có đường link lạ gửi tới, khách hàng tuyệt đối không nhấn để hạn chế rủi ro bị đánh cắp tài khoản.

